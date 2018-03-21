Страны ОПЕК+ в феврале выполнили обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 138%

Страны ОПЕК+ в феврале выполнили обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 138%, говорится в сообщении ОПЕК.

По итогам предыдущего месяца этот показатель, по данным ОПЕК, составлял 133%.

Соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года. В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, а в ноябре - до конца 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.

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