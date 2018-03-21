Экономика

15:27 21.03.2018

Курс доллара снижается к евро и иене в ожидании итогов заседания ФРС

Курс доллара снижается к евро и иене в ожидании итогов заседания ФРС

Доллар США снижается по отношению к евро и иене в ходе торгов в среду, трейдеры ждут завершения мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Евро торгуется к 16:20 кв в районе $1,2291 против $1,2242 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в среду в районе 130,50 иены по сравнению со 130,41 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 106,18 иены против 106,53 иены во вторник.

ФРС опубликует решение по ставке в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 кв начнется пресс-конференция нового председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Большинство экспертов ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75% годовых.

Кроме того, Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики, пишет MarketWatch. Прогноз руководителей Федрезерва в рамках "точечных графиков" (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех.

Также участники валютного рынка оценивают новость о том, что дефицит счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале прошлого года увеличился на 19,4% и составил максимальные с конца 2008 года $128,2 млрд. Аналитики прогнозировали увеличение дефицита в прошлом квартале до $125 млрд.

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