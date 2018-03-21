Экономика

15:08 21.03.2018

Оборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2018 г вырос на 7,5%

Оборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2018 г вырос на 7,5%

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе- феврале 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 7,5% по сравнению с январем-февралем 2017 года. Оборот розничной торговли в феврале-2018 по сравнению с январем-2018 снизился на 5,4%, а сфевралем-2017 – возрос на 5,6%. сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-февраль составил 134,316 млрд грн

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-феврале 2018г по сравнению с аналогичным периодом 2017г зафиксирован в Закарпатской (на 12,8%), Винницкой и Сумской (на 11,5%), Черниговской (на 10,6%), Николаевской (на 10,2%) Черкасской (на 9,3%), областях.

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали: г. Киев (26,382 млрд грн), Днепропетровская (12,440 млрд грн), Харьковская (11,082 млрд грн), Одесская (9,999 млрд грн), Львовская (8,304млрд грн) и Запорожская (5,756 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области в январе-феврале 2018г. по сравнению с январем-февралем 2017 г. розничный товарооборот увеличился на 6,5% (до 3,804 млрд грн), Луганской –7,1% (до 1,0 млрд грн).

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в феврале-2018 по сравнению февралем 2017 года увеличился на 5,6%, а по сравнению январем 2018 г сократился на 5,2%, составив 47,261 млрд грн

Оптовый товарооборот предприятий в январе-феврале 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 10,9% и составил 287,552 млрд грн

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