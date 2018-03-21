Гройсман считает необходимым создание целевых программ развития автодорог на уровне ОГА

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым создание целевых программ развития автомобильных дорог на 2018-2022гг на уроне областных государственных администраций, который будет синхронизирован с основным одноименным правительственным документом.

Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров Украины 21 марта после презентации основной госпрограмы развития дорог главой "Укравтодора" Славомиром Новаком.

"Думаю, что мы, исходя из этого стратегического документа, должны поручить областным государственным администрациям создать свои программы в тех же сроках 2018-2022гг, которые будут полностью синхронизированы с решением правительства, потому что то, что мы предусматриваем сейчас - это минимум, который мы сделаем за пять лет, а я уверен в том, что мы сможем сделать намного больше", - заявил премьер-министр.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 гг.

Согласно тексту программы, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", ее общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн, из которых 178 млн грн - за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд грн - за счет других источников.

Представляя программу, С.Новак сообщил, что за пять лет планируется качественно объединить автодорогами все областные центры страны.

"Сразу хочу отметить: мы планируем постепенно уходить от текущих средних ремонтов и осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство. Это требует более профессиональной подготовки проектной документации, большей подготовки и конкуренции между строительными организациями", - сказал он.

По словам С.Новака, к концу 2022 года в Украине может быть отремонтирована половина общей сети дорог государственного значения – около 20 тыс. км.

"Кроме того, планируется, что с 2020 года ямочный ремонт будет только аварийным и станет исключением, а текущий средний уйдет в историю. В целом за пять лет основные ремонтные работы будут осуществлены по основным международным направлениям", - добавил С.Новак.

В целом он подчеркнул, что EUR1, инвестированный в развитие дорог, дает EUR2,5 в ВВП. Таким образом, реализация Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 гг. должна принести более чем на 800 млрд грн роста ВВП.

"Хочу посмотреть в глаза министру финансов и убедить его в том, что инвестиция в развитие дорог - это лучшая инвестиция в развитие экономики страны", - резюмировал С.Новак.