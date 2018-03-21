Кабмин упразднил Совет руководителей кадровых служб центральных органов исполнительной власти в Украине

Кабинет министров Украины упразднил Совет руководителей кадровых служб центральных органов исполнительной власти.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", данное решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, было признано утратившим действие постановление от 2009 года о создании соответствующего совета.

Решение принято в связи с тем, что ранее Кабмин создал новый орган - Совет управления человеческими ресурсами государственной службы при Национальном агентстве госслужбы.