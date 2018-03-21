Экономика

11:42 21.03.2018

Комитет ЕП по энергетике утвердил доклад по поправкам к газовой директиве ЕС и мандат на переговоры с Советом ЕС

Комитет ЕП по энергетике утвердил доклад по поправкам к газовой директиве ЕС и мандат на переговоры с Советом ЕС

Комитет Европейского парламента по промышленности, исследованиям и энергетике утвердил на своем заседании в среду проект доклада главы комитета Ежи Бузека по изменению директивы ЕС об общих правилах внутреннего рынка газа.

"Цель этого предложения - распространить существующие общие правила на газопроводы из третьих стран", - отмечается в коммюнике Европарламента.

Комитет также проголосовал квалифицированным большинством за мандат на переговоры Европарламента с Советом ЕС по этому вопросу.

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Заседание комитета транслировала телеслужба Европарламента.

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