Экономика

11:36 21.03.2018

Ferrexpo в 2017г нарастило капинвестиции более чем вдвое

Ferrexpo в 2017г нарастило капинвестиции более чем вдвое

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, ЕГОК), в 2017 году увеличила капитальные инвестиции в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом - до $103 млн с $48 млн.

Как сообщается в годовом отчете компании на Лондонской фондовой бирже в среду, группа возобновила программу увеличения объемов выпуска концентрата, которая была отложена в 2015 году. Это позволит нарастить добычу сырой руды на 6 млн тонн, выпуск окатышей - примерно на 1,5 млн тонн в год.

Размер инвестиций на окончание модернизации предположительно составит $65 млн. Общая стоимость проекта достигнет $120 млн, из них $48 млн были инвестированы до его замораживания, а $7 млн израсходованы в 2017 году. Завершение проекта ожидается в 2020 году.

Как сообщается, Ferrexpo в прошлом году инвестировало $4,4 млн (в 2016 году на эти цели затрачено $0,5 млн) в исследование разрабатываемых компанией запасов месторождений железных руд.

Ferrexpo также приступило к инженерным разработкам для увеличения мощностей каждой из четырех действующих линий компании по выпуску окатышей суммарно с 12 млн тонн/год более чем до 20 млн тонн/год. Вместе с тем, как отмечается, инвестиции будут осуществлены с учетом доходности компании и ситуации на рынке ЖРС.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

ПГОК - основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского, 100% Еристовского ГОКов и 99,9% Белановского ГОКов.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

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