Экономика

11:34 21.03.2018

Глава НБУ определился с кандидатурой первого зама

Глава НБУ определился с кандидатурой первого зама

 Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сообщил о сделанном выборе относительно кандидатуры своего первого заместителя.

"Уже давно определился", - сказал он журналистам в Киеве в среду.

В то же время Я.Смолий не уточнил имя кандидата, а также как быстро он будет утвержден.

Согласно закону "О Национальном банке Украины", назначение на должность и освобождение от должности первого зама и заместителей главы центробанка проводит совет НБУ по представлению председателя правления.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава совета НБУ Богдан Данилишин, Я.Смолий до настоящего времени не подавал на рассмотрение совета кандидатуру первого зама. В то же время он добавил, что в соответствии с регламентом совета, материалы к его заседанию подаются за пять дней до даты такого заседания. Очередное заседание совета запланировано 27 марта 2018 года.

Я.Смолий также напомнил об анонсированном конкурсе на замещение вакантной должности заместителя председателя, ответственного на руководство блоком "расчетные операции".

Резюме вместе с мотивационным письмом принимаются до 2 апреля 2018.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 марта поддержала представление президента Украины о назначении главой НБУ Якова Смолия.

Я.Смолий до назначения занимал должность первого заместителя главы НБУ, отвечал в правлении за расчеты, денежное обращение и информационные технологии, с 11 мая 2017 года исполнял обязанности руководителя центробанка.

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