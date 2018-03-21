Минфин увеличил продажи ОВГЗ до 2,4 млрд грн и EUR123 млн на счет роста спроса

Спрос на первичных аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), прошедших 20 марта, вырос в 2,3 раза по сравнению с аукционами недельной давности, что позволило Министерству финансов в 2,2 раза увеличить объем их продаж без существенного изменения доходности.

Согласно сообщению ведомства в среду, суммарный объем заявок по номиналу достиг 4,91 млрд грн, объем реализованных облигаций составил 2,35 млрд грн.

Минфин снизил ставку размещения наиболее коротких 3-мес. бумаг до 17,44% с 17,5%, сохранил ставку 6-мес. 17% и повысил ставку 9-мес. до 17,1% с 17%.

По 2-летним и 3-летним ОВГЗ ставка размещения осталась на уровне 16,1% и 16,15% годовых соответственно.

Спрос на 3-мес. бумаги вырос в 1,9 раза – до 1,85 млрд грн (здесь и далее – по номиналу), на 6 мес. – в 2,4 раза, до 0,7 млрд грн, на 9-мес. – в 5,4 раза, до 2 млрд грн.

Объем заявок на более длинные ОВГЗ был не столь высок: 0,1 млрд грн – на 2-летние, 0,27 млрд грн – на 3-летние, однако Минфин все равно отверг заявки по 0,1 млрд грн, поданные соответственно по ставкам 16,4% и 16,25% годовых.

Помимо этого, на аукционы были выставлены еврооблигации в евро. Минфин удовлетворил все семь заявок на EUR123,3 млн по ставкам от 3,95% до 4,17% годовых, тогда как на последних аукционах в декабре-2017 ставка составляла 3,95% годовых.