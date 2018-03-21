Экономика

10:59 21.03.2018

НБУ оставил неизменным перечень системно важных банков

НБУ оставил неизменным перечень системно важных банков

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил без изменения перечень системно важных банков на 2018 год в составе ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка (все - Киев).

Как сообщается на веб-сайте НБУ, соответствующее решение №161-рш утверждено правлением центробанка 20 марта 2018 года.

Нацбанк при этом напомнил, что указанные банки имели статус системно важных в течение 2016-2017годов.

По данным НБУ, системно важным банком, согласно законодательству многих стран мира, является банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может создать системные риски для финансовой системы страны.

К системно важным банкам центробанк может применять усиленные пруденциальные требования, в частности, повышенные нормативы ликвидности и капитала, что соответствует общепринятой мировой практике. Статус системно важного банка также предполагает особый режим надзора над ним.

Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения №863, утвержденного постановлением правления НБУ 25 декабря 2014 года.

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