Экономика

10:41 21.03.2018

"Метинвест" провел также через "Азовсталь" одобрение сделок о привлечении или рефинансировании на сумму до $8 млрд

"Метинвест" провел также через "Азовсталь" одобрение сделок о привлечении или рефинансировании на сумму до $8 млрд

Горно-металлургическая группа "Метинвест" провела также через ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.), входящее в группу "Метинвест", предварительное одобрение крупных сделок на протяжении года, в частности, кредитных договоров, выпусков облигаций и других финансовых операций под получение финансирования (или рефинансирования) материнской компанией Metinvest B.V. (Нидерланды) суммарно не более чем на $8 млрд, при этом каждый отдельный договор не должен превышать $2,5 млрд.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующие решения приняты в ходе внеочередного собрания акционеров 19 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что "Метинвест" провел данные одобрения на ИнГОКе 14 марта, на ЦГОКе 15 марта, на СевГОКе 16 марта.

"Метинвест" проводит на своих основных предприятиях внеочередные собрания акционеров с однотипными повестками дня, в которых значатся вопросы о предварительной даче согласия на заключение крупных сделок с целью привлечения финансирования, (или рефинансирования), перевыпуск облигаций, проведения других финопераций материнской компанией Metinvest B.V. (Нидерланды) до $8 млрд.

Соответствующие внеочередные собрания были запланированы также на Авдеевском КХЗ 19 марта и на Мариупольском меткомбинате (ММК) им. Ильича 20 марта текущего года, однако пока официальных сообщений о принятых на них решениях не поступало.

Акционерам ГОКов и меткомбинатов предлагалось предварительно одобрить заключение значительных сделок на протяжении года, в частности, кредитных договоров, выпусков облигаций и других финансовых операций под получение финансирования (или рефинансирования) материнской компанией Metinvest B.V. (Нидерланды) суммарно не более $8 млрд, при этом каждый отдельный договор не должен превышать $2,5 млрд.

В свою очередь общая предельная сумма на заключение договоров на АКХЗ ограничена $6,5 млрд.

В случае одобрения акционерами осуществления таких финансовых транзакций генеральным директорам поручается осуществить заключение соответствующих договоров.

Как сообщалось, общая задолженность компании Metinvest в декабре возросла на $54 млн по сравнению с ноябрем - до $3,017 млрд с 2,963 млрд.

СевГОК, ЦГОК, ИнГОК, ММК им. Ильича и "Азовсталь" входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

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