Экономика

10:39 21.03.2018

Данилюк считает бессмысленной дискуссию об НнВК с МВФ без нахождения компенсаторов

Данилюк считает бессмысленной дискуссию об НнВК с МВФ без нахождения компенсаторов

Министр финансов Александр Данилюк считает бессмысленной дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ) относительно замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал (НнВК) без нахождения компенсаторов, сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"МВФ знает, что компетенция и ответственность за налоговую политику и бюджет принадлежит только Министерству финансов. Мы с ними обсуждали модель еще весной 2017 года и они ее анализировали, когда мы готовили проект закона для представления на Кабмин. Тогда мы пришли к выводу вместе с Фондом, что нужно найти компенсаторы для представления в Верховную Раду. Сейчас я даже не веду дискуссии по этому поводу с Фондом, пока не определены компенсаторы", – сказал он.

При этом он уточнил, что Минфин рассматривает сокращение финансирования силовиков как основной ресурс для покрытия бюджетных рисков при введении налога на выведенный капитал.

"Относительно возможных компенсаторов (введения налога на выведенный капитал – ИФ). У нас некоторые расходы, особенно, на правоохранительные органы неадекватно завышены для нашей страны. Такая роль силовых органов не является адекватной для демократической страны. Следует сокращать и их численность, и финансирование. Это – один из источников для покрытия прогнозированных бюджетных рисков", – считает А.Данилюк.

По его словам, Минфин оценивает бюджетные потери в первый год замены налога в 25,9 млрд грн, во второй – 31 млрд грн.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко отложил подачу в Верховную Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал, хотя ранее заявлял о готовности внести его в парламент, аргументируя это позицией международных партнеров. Ранее министр финансов А.Данилюк заявлял, что ведомство планирует внести его пакетом вместе с бюджетной резолюцией, где будут учтены компенсаторы бюджетных потерь, однако при условии согласования сокращения бюджетных расходов на уровне всех министерств и ведомств, а также парламента и местных органов власти.

Полный текст интервью с А.Данилюком будет доступен на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

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