Минрегион может вернуть полномочия по нацстандартизации в строительстве

Верховная Рада Украины рассмотрит правительственный законопроект №8149, который возвращает Министерству региональной политики, строительства и ЖКХ полномочия по национальной стандартизации по классам "строительные материалы и строительство" и "гражданское строительство".

Данный законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 16 марта, и на данный момент рассматривается Комитетом по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, полномочия по нацстандартизации в 2016 году перешли от Минрегиона к госпредприятию УкрНДНЦ (Украинское агентство стандартизации). Законопроект №8149 должен вернуть Минрегиону роль заказчика строительной стандартизации, то есть право на разработку, утверждение, пересмотр, внесение изменений и отмену стандартов.