"Азовсталь" вслед за ГОКами "Метинвеста" объявила цену принудительного выкупа акций

ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.), входящее в группу "Метинвест", объявило о цене выкупа акций в рамках процедуры принудительного выкупа акций (squeeze-out).

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), цена одной акции "Азовстали" номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,564 грн.

"Цена приобретения акций утверждена наблюдательным советом ЧАО "Азовсталь": рыночная стоимость акций определена субъектом оценочной деятельности в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности по состоянию на 2 марта 2018 года", - отмечается в информации меткомбината.

Как сообщалось, кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с горно-металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении воспользоваться правом на squeeze-out у миноритариев предприятий, входящих в группу: ИнГОК, СевГОК, ЦГОК, "Азовсталь" и ММК им. Ильича.

Согласно документам, все ЧАО получили отправленные 1 марта сообщения Barlenco 2 марта.

В них уточняется, что "Метинвесту" принадлежит 4 млрд 67 млн 118,163 тыс. акций или 94,74401% "Азовстали", 12 млрд 287 млн 452,297 тыс. акций или 99,322555% ММК им.Ильича, 1 млрд 183 млн 585,257 тыс. акций или 99,75098% ЦГОК, 2 млрд 753 млн 197,52 тыс. акций или 99,767067% ИнГОК,2 млрд 235 млн 791,021 тыс. акций или 96,41901% СевГОК.

Позднее ГОКи "Метинвеста" объявили о цене выкупа акций: для ЦГОК она определена на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56 грн.

Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций "Запорожстали".