"Метинвест" выкупит акции "Запорожкокса" у миноритариев

ЧАО "Запорожкокс", один из крупнейших в Украине производителей коксохимической продукции, объявило о цене принудительного выкупа акций в рамках процедуры squeeze-out, которая в 494 раза выше номинальной стоимости акций.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), цена одной акции "Запорожкокса" номиналом 0,01 грн будет выкупаться по 4,94 грн каждая.

При этом отмечается, что цена приобретения акций утверждена наблюдательным советом "Запорожкокса", а рыночная стоимость акций определена субъектом оценочной деятельности в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности по состоянию на 2 марта 2018 года.

Согласно обнародованным данным, Metinvest B.V. напрямую владеет 52,411483% акций завода (62 млн 540,149 тыс. штук), опосредованно за счет контроля над ПАО "Запорожсталь" – 42,765284% акций (51 млн 29,795 тыс. штук). Совокупно группа "Метинвест" владеет 95,176767% акций "Запорожкокса" (113 млн 569,944 тыс. штук).

"Запорожкокс" в 2016 году нарастил чистую прибыль на 45,4% по сравнению с предыдущим годом - до 364,317 млн грн с 250,562 млн грн, нераспределенная прибыль компании к концу 2016 года составляла 1 млрд 320,994 млн грн. Данные по 2017 году не оглашались.

ЧАО "Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, обладая полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов. Компания также выпускает коксовый газ и пековый кокс.

Уставный капитал ЧАО "Запорожкокс" – 1,193 млн грн, номинал акции - 0,01 грн.

Как сообщалось, кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с горно-металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении воспользоваться правом на squeeze-out у миноритариев предприятий, входящих в группу: ИнГОК, СевГОК, ЦГОК, "Азовсталь", ММК им. Ильича и "Запорожкокс".

Согласно документам, все ЧАО получили отправленные 1 марта сообщения Barlenco 2 марта.

Позднее ГОКи "Метинвеста" объявили о цене выкупа акций: для ЦГОК она определена на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56 грн. Цена одной акции "Азовстали" номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,564 грн, цена одной акции ММК им. Ильича номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,08 грн..

Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций "Запорожстали".