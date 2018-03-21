Мининфраструктуры урегулирует вопрос застройки и высотности вокруг аэропортов

Министерство инфраструктуры Украины настаивает на необходимости урегулирования вопроса застройки и высотности новых объектов вокруг аэропортов.

Как сообщила пресс-служба министерства, речь об этом шла 20 марта на совещании под председательством заместителя министра Юрия Лавренюка по решению вопроса застройки территории вокруг аэродромов Украины, в котором приняли участие представители Государственной авиационной службы Украины, Киевской горгосадминистрации, КП "Киевгенплан", Госархстройинспекции.

Участники совещания обсудили взаимодействие органов государственной власти в решении вопроса о порядке осуществления деятельности (в том числе строительства), которое может повлиять на безопасность авиации и создать препятствия для работы наземных средств связи, навигации и наблюдения.

Ю.Лавренюк сообщил, что в течение 2017 года сотрудниками Службы безопасности Украины, Госавиаслужбы и эксплуатантами аэродромов были осуществлены проверки приаэродромной территории и выявлены незаконные строительства, которые не были согласованы с Госавиаслужбой.

"На сегодняшний день Госавиаслужбой вынесено 117 решений о прекращении строительства. В том числе по Киеву – 15. Большинство объектов уже построены без согласования и с нарушением требований действующего законодательства", - сказал он.

По словам замминистра инфраструктуры, учитывая активную застройку территорий вокруг аэродромов Украины, особенно вокруг международного аэропорта "Киев", министерство решило подготовить изменения в приказ №721 "Об утверждении порядка согласования местоположения и высоты объектов на приаэродромной территории и объектов, деятельность которых может повлиять на безопасность полетов и работу радиотехнических приборов гражданской авиации".

Как отметил Ю.Лавренюк, при Госавиаслужбе будет создана межведомственная комиссия, которая займется согласованием градостроительной документации, нормативного регулирования имеющейся застройки и внесения ее в каталог препятствий сборника аэронавигационной информации (AIP) с целью обеспечения безопасности авиации.

Кроме того, подготовлено обращение в Киевскую горгосадминистрацию относительно необходимости согласования условий строительства на приаэродромной территории только при наличии заключения Госавиаслужбы о согласовании места расположения и высоты объекта.

"Вопрос высотности и застройки вокруг аэропортов должен быть урегулирован. Нельзя допустить, чтобы застройка вокруг аэропортов препятствовала их нормальной эксплуатации и влияла на безопасность полетов", - подчеркнул Ю.Лавренюк.