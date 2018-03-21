Экономика

10:04 21.03.2018

Мининфраструктуры урегулирует вопрос застройки и высотности вокруг аэропортов

Мининфраструктуры урегулирует вопрос застройки и высотности вокруг аэропортов

Министерство инфраструктуры Украины настаивает на необходимости урегулирования вопроса застройки и высотности новых объектов вокруг аэропортов.

Как сообщила пресс-служба министерства, речь об этом шла 20 марта на совещании под председательством заместителя министра Юрия Лавренюка по решению вопроса застройки территории вокруг аэродромов Украины, в котором приняли участие представители Государственной авиационной службы Украины, Киевской горгосадминистрации, КП "Киевгенплан", Госархстройинспекции.

Участники совещания обсудили взаимодействие органов государственной власти в решении вопроса о порядке осуществления деятельности (в том числе строительства), которое может повлиять на безопасность авиации и создать препятствия для работы наземных средств связи, навигации и наблюдения.

Ю.Лавренюк сообщил, что в течение 2017 года сотрудниками Службы безопасности Украины, Госавиаслужбы и эксплуатантами аэродромов были осуществлены проверки приаэродромной территории и выявлены незаконные строительства, которые не были согласованы с Госавиаслужбой.

"На сегодняшний день Госавиаслужбой вынесено 117 решений о прекращении строительства. В том числе по Киеву – 15. Большинство объектов уже построены без согласования и с нарушением требований действующего законодательства", - сказал он.

По словам замминистра инфраструктуры, учитывая активную застройку территорий вокруг аэродромов Украины, особенно вокруг международного аэропорта "Киев", министерство решило подготовить изменения в приказ №721 "Об утверждении порядка согласования местоположения и высоты объектов на приаэродромной территории и объектов, деятельность которых может повлиять на безопасность полетов и работу радиотехнических приборов гражданской авиации".

Как отметил Ю.Лавренюк, при Госавиаслужбе будет создана межведомственная комиссия, которая займется согласованием градостроительной документации, нормативного регулирования имеющейся застройки и внесения ее в каталог препятствий сборника аэронавигационной информации (AIP) с целью обеспечения безопасности авиации.

Кроме того, подготовлено обращение в Киевскую горгосадминистрацию относительно необходимости согласования условий строительства на приаэродромной территории только при наличии заключения Госавиаслужбы о согласовании места расположения и высоты объекта.

"Вопрос высотности и застройки вокруг аэропортов должен быть урегулирован. Нельзя допустить, чтобы застройка вокруг аэропортов препятствовала их нормальной эксплуатации и влияла на безопасность полетов", - подчеркнул Ю.Лавренюк.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Акция за отставку главы Мининфраструктуры Омеляна проходит у Кабмина

Постепенное открытие навигации по Днепру начнется с 20 марта

Словацкая логистическая компания готова выступить концессионером Ужгородского аэропорта

Мининфраструктуры утвердило и.о. предправления УДП Чалого в должности главы

Бизнесмен Ярославский подтвердил намерение заняться модернизацией аэропорта Днепра

Мощные снегопады вызвали перебои в работе ряда аэропортов США

Аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток на треть

Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме

Стоимость аренды площади под кафе в аэропорту "Борисполь" на аукционе выросла вчетверо

Мининфраструктуры утвердило проект реконструкции причала в Мариупольском порту для будущего зернового терминала

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ оставил неизменным перечень системно важных банков

Министр финансов сомневается в целесообразности поэтапного введения НнВК

"Метинвест" провел также через "Азовсталь" одобрение сделок о привлечении или рефинансировании на сумму до $8 млрд

Данилюк считает бессмысленной дискуссию об НнВК с МВФ без нахождения компенсаторов

Минрегион может вернуть полномочия по нацстандартизации в строительстве

"ДТЭК Донецкоблэнерго" в 2017г сократило чистый убыток в 2,6 раза

ВТБ банк, Мегабанк и банк "Форвард" имеют недостаточную адекватность капитала

Аналитики ICU оценивают платежеспособность Украины как удовлетворительную в 2018 г.

"Азовсталь" вслед за ГОКами "Метинвеста" объявила цену принудительного выкупа акций

"Метинвест" принудительно выкупит акции ММК им. Ильича более чем втрое ниже номинала

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА