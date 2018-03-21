Украина за 2 мес. снизила производство электроэнергии на 1,1%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-феврале 2018 года снизилось на 1,1% (на 333,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 29 млрд 283,2 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС) за два месяца сократили выработку электроэнергии на 8% – до 14 млрд 492,2 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 6 млрд 965,8 млн кВт-ч (-5,5% к январю-февралю-2017), Южно-Украинской – 3 млрд 471,5 млн кВт-ч (+15,4%), Ривненской – 2 млрд 251,9 млн кВт-ч (-10,5%), Хмельницкой – 1,803 млрд кВт-ч (-37,1%).

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Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 2,8% – до 11 млрд 720,1 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС сократили производство на 3,1% – до 8 млрд 795,7 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 1,6%, до 2 млрд 924,4 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-феврале 2018 года увеличили производство на 26,8% – до 2 млрд 489,4 млн кВт-ч, блок-станции – на 5,7%, до 262 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за отчетный период год возросло на 32,1% – до 319,5 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 49,5% (в январе-феврале 2017 года – 53,2%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 40% (38,5%), ГЭС и ГАЭС – 8,5% (6,6%), блок-станций – 0,9% (0,8%), альтернативных источников – 1,1% (0,8%).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в феврале 2018 года увеличилось на 1% (на 144,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 14,111 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-феврале 2018 года сократился на 14,2% (на 1 млн 170,1 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 млн 57,2 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2017 году увеличилось на 0,4% (на 596,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 155 млрд 414,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 85 млрд 576,1 млн кВт-ч (+5,7%), ГК ТЭС – 44,96 млрд кВт-ч (-9,9%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 881,3 млн кВт-ч (-6,1%), ГЭС и ГАЭС – 10 млрд 567,7 млн кВт-ч (+13,7%), блок-станции – 1 млрд 530,9 млн кВт-ч (-1%), ВИЭ – 1 млрд 898,1 млн кВт-ч (+21,6%).