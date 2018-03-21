Поставка новых самолетов Boeing для SkyUp, скорее всего, будет осуществляться через механизм лизинга

Поставка самолетов серии Boeing 737 MAX, которые новая украинская авиакомпания SkyUp заказала у концерна Boeing, вероятнее всего, будут поставляться не напрямую, а через лизинговую компанию, что традиционно для авиационного рынка.

Такое мнение в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" высказали ряд экспертов украинской авиационной отрасли, сойдясь во мнении, что прямой заказ практически невозможен.

"В известных условиях украинского банковского кредитования и маржинальности туристического бизнеса, мне кажется, ближе всего к истине – лизинг. Даже олигархи, вряд ли решатся на такие инвестиции", - отметил авиаэксперт Андрей Ярмак.

С ним согласен и другой специалист Сергей Хижняк, который отмечает, что, как правило, такие приобретения осуществляются через лизинговые компании.

"То есть самолет покупает лизинговая компания и потом передает ее в аренду авиаперевозчику. А поскольку срок аренды длительный, то в прессе анонсируется, что это авиакомпания заказала новые самолеты", - сказал он.

В качестве примера С.Хижняк привел работу ведущего украинского авиаперевозчика авиакомпанию "Международные авиалинии Украины", которая получает новые самолеты с завода в Сиэтле, однако не напрямую покупает их, а берет в лизинг.

Информированный источник, близкий к регулятору авиаотрасли, кроме прочего также усомнился, что в Украине, на сегодняшний день, есть люди, олигархи, которые могли бы напрямую профинансировать такой объем средств и отметил, что, если бы это было и так, ими вряд ли были бы заявленные учредители компании.

Помимо прочего, еще на первой пресс-конференции авиакомпании SkyUp в декабре 2017 года ее генеральный директор Евгений Хайнацкий сообщил, что флот компании на старте насчитывает три самолета Boeing 737-800 NG на 189 кресел 2001, 2002 и 2011 годов выпуска. В 2018 году компания доведет объем флота до четырех бортов, в 2019 планирует довести его до шести самолетов, в 2020- до восьми, 2021- до 10, 2022 - до 12 бортов, и планирует пополнять флот, в том числе, самолетами Boeing 737MAX.

Позже в комментарии изданию "Дело" компания уточнила, что первые самолеты Boeing 737-800 NG будут эксплуатироваться на условиях сухого лизинга. Будущая поставка самолетов также рассматривалась на условиях сухого операционного лизинга.

Как сообщалось, ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

SkyUp Airlines планирует начать полеты с апреля 2018 года. В первый год работы планируется выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов. С середины лета планируется запуск первых регулярных рейсов по маршрутам Киев - Одесса и Харьков - Одесса, а также будут открыты продажи на международные рейсы в Барселону и Ларнаки.

В настоящее время, по данным компании, ее флот насчитывает три самолета Boeing 737 Next Generation, а 20 марта 2018 года стало известно, что SkyUp Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на сумму $624 млн на производство пяти высокотехнологичных самолетов серии Boeing 737 MAX, однако деталей компания не сообщила, указав лишь что: "В украинской авиации сделок такого масштаба не было в течение последних 10 лет. SkyUp Airlines является первой авиакомпанией в Украине, которая подписала контракт на поставку самолетов нового поколения Boeing 737 MAX и внесла первый транш".

Этот заказ включает в себя два воздушных судна нового поколения Boeing 737 MAX 8 и три среднемагистральных авиалайнера Boeing 737 MAX 10. Поставка первых пяти самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается в 2023 года. Согласно условиям контракта, предусмотрена опция дозаказа еще пяти самолетов этих же моделей с аналогичными сроками поставки.

Агентство "Интерфакс-Украина" ожидает комментарии о механизмах поставки непосредственно от авиакомпании.