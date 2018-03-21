Экономика

09:54 21.03.2018

Поставка новых самолетов Boeing для SkyUp, скорее всего, будет осуществляться через механизм лизинга

Поставка новых самолетов Boeing для SkyUp, скорее всего, будет осуществляться через механизм лизинга

Поставка самолетов серии Boeing 737 MAX, которые новая украинская авиакомпания SkyUp заказала у концерна Boeing, вероятнее всего, будут поставляться не напрямую, а через лизинговую компанию, что традиционно для авиационного рынка.

Такое мнение в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" высказали ряд экспертов украинской авиационной отрасли, сойдясь во мнении, что прямой заказ практически невозможен.

"В известных условиях украинского банковского кредитования и маржинальности туристического бизнеса, мне кажется, ближе всего к истине – лизинг. Даже олигархи, вряд ли решатся на такие инвестиции", - отметил авиаэксперт Андрей Ярмак.

С ним согласен и другой специалист Сергей Хижняк, который отмечает, что, как правило, такие приобретения осуществляются через лизинговые компании.

"То есть самолет покупает лизинговая компания и потом передает ее в аренду авиаперевозчику. А поскольку срок аренды длительный, то в прессе анонсируется, что это авиакомпания заказала новые самолеты", - сказал он.

В качестве примера С.Хижняк привел работу ведущего украинского авиаперевозчика авиакомпанию "Международные авиалинии Украины", которая получает новые самолеты с завода в Сиэтле, однако не напрямую покупает их, а берет в лизинг.

Информированный источник, близкий к регулятору авиаотрасли, кроме прочего также усомнился, что в Украине, на сегодняшний день, есть люди, олигархи, которые могли бы напрямую профинансировать такой объем средств и отметил, что, если бы это было и так, ими вряд ли были бы заявленные учредители компании.

Помимо прочего, еще на первой пресс-конференции авиакомпании SkyUp в декабре 2017 года ее генеральный директор Евгений Хайнацкий сообщил, что флот компании на старте насчитывает три самолета Boeing 737-800 NG на 189 кресел 2001, 2002 и 2011 годов выпуска. В 2018 году компания доведет объем флота до четырех бортов, в 2019 планирует довести его до шести самолетов, в 2020- до восьми, 2021- до 10, 2022 - до 12 бортов, и планирует пополнять флот, в том числе, самолетами Boeing 737MAX.

Позже в комментарии изданию "Дело" компания уточнила, что первые самолеты Boeing 737-800 NG будут эксплуатироваться на условиях сухого лизинга. Будущая поставка самолетов также рассматривалась на условиях сухого операционного лизинга.

Как сообщалось, ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

SkyUp Airlines планирует начать полеты с апреля 2018 года. В первый год работы планируется выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов. С середины лета планируется запуск первых регулярных рейсов по маршрутам Киев - Одесса и Харьков - Одесса, а также будут открыты продажи на международные рейсы в Барселону и Ларнаки.

В настоящее время, по данным компании, ее флот насчитывает три самолета Boeing 737 Next Generation, а 20 марта 2018 года стало известно, что SkyUp Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на сумму $624 млн на производство пяти высокотехнологичных самолетов серии Boeing 737 MAX, однако деталей компания не сообщила, указав лишь что: "В украинской авиации сделок такого масштаба не было в течение последних 10 лет. SkyUp Airlines является первой авиакомпанией в Украине, которая подписала контракт на поставку самолетов нового поколения Boeing 737 MAX и внесла первый транш".

Этот заказ включает в себя два воздушных судна нового поколения Boeing 737 MAX 8 и три среднемагистральных авиалайнера Boeing 737 MAX 10. Поставка первых пяти самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается в 2023 года. Согласно условиям контракта, предусмотрена опция дозаказа еще пяти самолетов этих же моделей с аналогичными сроками поставки.

Агентство "Интерфакс-Украина" ожидает комментарии о механизмах поставки непосредственно от авиакомпании.

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