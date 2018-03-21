Экономика

09:48 21.03.2018

Акция за отставку главы Мининфраструктуры Омеляна проходит у Кабмина

Акция за отставку главы Мининфраструктуры Омеляна проходит у Кабмина

Около 150 человек митингуют у здания Кабинета министров Украины в центре Киева с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", у входа в Кабмин установлена сцена, с которой поочередно выступают участники акции. Она проходит мирно.

Митингующие развернули несколько транспарантов с надписями, критикующими деятельность В.Омеляна.

Кроме того, вдоль дороги у Кабинета министров по ул. Грушевского по обе стороны припаркованы более 20 маршруток.

Одно из требований митингующих – защита бизнеса легальных перевозчиков.

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