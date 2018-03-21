Экономика

07:45 21.03.2018

Кабмин на заседании в среду намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией

Кабмин на заседании в среду намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 21 марта намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы и создать государственное учреждение "Офис по привлечению и поддержке инвестиций", об этом говорится в повестки дня, обнародованной на сайте правительства.

Среди прочего, Кабмин одобрит проект закона об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

Также он утвердит размера страхового запаса природного газа и финансовый план государственного предприятия "Энергорынок" на 2018 год.

На заседании планируется также утвердить порядок создания Совета по государственной поддержке кинематографии.

Среди прочего, Кабмин создаст межведомственную рабочую группу по вопросам подготовки предложений по решению системных проблем и налаживания эффективного сотрудничества и диалога с иностранными инвесторами для реализации их предложений по улучшению инвестиционного климата.

Кроме того, будет утверждена государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 годы.

Также на заседании будут рассмотрены некоторые вопросы назначения руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики и членов их наблюдательных советов.

Кроме того, правительство в среду утвердит численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле - мае 2018 года и установит четкие цели деятельности для государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 100% акций (долей) принадлежат государству.

Будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Заседание под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

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