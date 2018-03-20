Экономика

16:35 20.03.2018

В Украине необходимо создать электронный реестр техинвентаризации недвижимости – эксперты

В Украине необходимо создать электронный реестр техинвентаризации недвижимости – эксперты

 Общественный совет при Министерстве региональной политики, строительства и ЖКХ считает необходимым создание и внедрение в Украине Единого электронного реестра технической инвентаризации объектов недвижимости.

"Мы предлагаем Минрегиону создать электронный реестр материалов технической инвентаризации. Нотариусы, адвокаты, работники центров админуслуг (ЦПАУ) смогут проверить в реестре, предоставлялся ли инвентаризатором техпаспорт", - сообщил глава ассоциации "Западтехинвентаризация" Андрей Давидюк на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как он пояснил, электронный реестр позволит проверять подлинность технических документов, а также предоставит полезные сведения для спасательных служб.

"19 апреля в Киеве планируется провести первый Всеукраинский съезд инженеров технической инвентаризации объектов недвижимости, на котором мы планируем создать единую площадку и разработать проект рекомендаций (по совершенствованию техинвентаризации – ИФ)", - сообщил глава общественного совета при Минрегионе Павел Михайлиди.

По словам председателя "Востоктехинвентаризация" Ильи Мелешкина, технический паспорт в Украине не дает исчерпывающей информации об объекте, в частности, о его расположении. Такая информация в открытых источниках упростит работу спасательных служб, отметил он.

"У нас адрес может включать множество корпусов и букв, и в случае чрезвычайной ситуации не всегда есть возможность найти объект. В Польше, например, вы увидите выкопировку карты города, где будет четко указано, что на этом земельном участке расположена избушка. В дальнейшем будет срез избушки – всего этажа, где будет показано, что на этом этаже расположена эта квартира. Еще один срез – сама квартира с размерами", - разъяснил он.

По мнению А.Давидюка, публичный реестр техинвентаризации не окажет негативного влияния на приватность собственников недвижимости, как этого опасаются противники создания реестра.

"С 1998 года застройщики размещают информацию о стройках на своих сайтах, и планировки квартир являются общедоступными. При продаже квартиры в интернете распространяются и планы, и паспорта. Этого не следует бояться", - резюмировал А.Давидюк.

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