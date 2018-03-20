Первые итоги обновленной рабгруппы по приватизации дают надежду на качественный перезапуск этого процесса – член группы Бойцун

Обновленная правительством рабочая группа по приватизации, которую возглавил министр Кабинета министров Александр Саенко, на первом заседании решила сконцентрироваться на продаже в этом году пяти-шести крупных объектов для повышения доверия к приватизации, усилении контроля за передачей предприятий из профильных министерств в Фонд госимущества (ФГИ) Украины, сообщил член группы Андрей Бойцун.

"Логика обновления рабочей группы в том, что Кабмин объявил приватизацию одним из главных приоритетов реформ. Для реализации этой политики ему необходимо иметь механизм контроля. Участие в заседании глав представительств ЕС Хьюга Мингарелли и МВФ Йосты Люнгмана совместно с руководителями других МФО демонстрирует поддержку международными партнерами такого качественного перезапуска приватизации в Украине", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам А.Бойцуна, группа также обсудила возможность привлечения советника для приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) и рекомендовала ФГИ отменить биржевые торги блокпакетом акций "Одессаоблэнерго".

Он сообщил, что запланированная на 20 марта биржевая продажа блокпакета "Одессаоблэнерго" со стартовой ценой 149,1 млн грн вызывала большие вопросы по поводу справедливости этой оценки. Член рабгруппы пояснил, что еще в августе 2017 года этот пакет предлагался по цене в несколько раз больше – 631,3 млн грн, а по сравнению с проведенной международными консультантами оценкой их активов для целей RAB-регулирования разница достигает несколько десятков раз.

"Группа считает, что для оценки стоимости акций облэнерго нужна ясность в отношении введения RAB-регулирования. В противном случае процесс приватизации снова может быть скомпрометирован. В случае введение RAB-тарифа государству в разы выгоднее просто "сидеть" на дивидендах", – отметил А.Бойцун, также являющийся членом группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине.

Он подчеркнул, что качественная подготовка к приватизации этого объекта может как раз привести к значительному увеличению поступлений от его продажи. "Поэтому, учитывая эти аргументы и позицию международных партнеров, группа рекомендовала ФГИ отменить биржевые торги блокпакетом акций "Одессаоблэнерго", – сказал А.Бойцун.

Говоря об ОПЗ, он сообщил решении группы на следующем заседании рассмотреть целесообразность и возможность привлечения советника, чтобы качественно подготовиться к конкурсу и попытаться решить проблему токсичного долга предприятия.

А.Бойцун добавил, что в отсутствие действующего на сегодня официально утвержденного перечня для приватизации крупных объектов в 2018 году участники группы решили в двухнедельный срок подготовить такой обновленный список, чтобы после его обсуждения рекомендовать для утверждения Кабинетом министров: "Было сказано: давайте сконцентрируемся на приоритетных пяти-шести объектах – не из регулируемых отраслей, не запрещенных к приватизации, достаточно крупных, успешная продажа которых поможет повысить доверие к приватизации".

Собеседник агентства также сообщил, что рабочая группа рассмотрела проблему с задержкой передачи объектов от министерств и ведомств Фонду госимущества для их подготовки к приватизации. По его словам, для решения этого вопроса может быть привлечена техническая помощь МФО.

Участники заседания также обсудили ход подготовки нормативной базы в развитие недавно вступившего в силу обновленного закона о приватизации. По данным ФГИ, к началу июня все должно быть готово к запуску продажи небольших объектов через систему "ProZorro.Продажи".

"С учетом принятого недавно обновленного закона о приватизации такая активная работа после затянувшейся паузы дает надежду, что приватизация в этом году, наконец, получит толчок и на выходе будет получен качественный результат", – подчеркнул участник рабочей группы.

"Welcome restart" назвал первое заседание обновленной рабочей группы по приватизации принявший в нем участие управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж (Francis Malige). "Мы обсудили несколько кейсов, а также необходимость возобновить доверие к процессу. Это может быть сделано", – написал он по итогам встречи на своей странице в Facebook.

По мнению Ф.Малижа, для успеха необходимо совместно работать над проведением приватизации согласно обновленному закону, который обеспечивает гораздо лучший, хорошо структурированный и прозрачный процесс, отобрать также для продажи несколько компаний, а не только одну, и начать подготовку к ней уже сейчас.

Представитель ЕБРР добавил, что необходимо также признать, что трудные кейсы будет сложно приватизировать немедленно, так как такие крупные компании часто требуют подготовительной работы. Он призвал нанять заслуживающего доверия советника с мандатом не только для того, чтобы продать компанию кому-либо по любой цене, но и диагностировать ситуацию, рекомендовать лучший способ приватизации.