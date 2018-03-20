Порошенко анонсировал старт переговоров о поставках катарского сжиженного газа в Украину

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время начнутся переговоры о поставках катарского сжиженного газа в Украину.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - цитирует П.Порошенко пресс-служба президента Украины во вторник.

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Он сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

"Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Президент Украины также подчеркнул, что "эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

П.Порошенко выразил уверенность в том, что визит в Катар создаст "мощный толчок, который значительно активизирует сотрудничество Украины со странами Залива и, в частности с Катаром и Кувейтом".