Экономика

10:33 20.03.2018

НКРЕКП каратиме обленерго за несплату споживачам компенсації за якість електропостачань

НКРЕКП каратиме обленерго за несплату споживачам компенсації за якість електропостачань

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запідозрило обленерго в несплаті споживачам компенсацій за гарантовані стандарти поставок електроенергії.

"У 2017 році компенсації були надані вісьмома компаніями 913 споживачам на суму 116,95 тис. грн... Водночас у 2017 році компенсації повинні були отримати майже 120 тис. споживачів. Це може свідчити про невиконання компаніями вимог порядку або надання недостовірної інформації в формах звітності", - йдеться в повідомленні регулятора.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

За словами глави НКРЕКП Дмитра Вовка, комісія має намір домогтися виплати обленерго компенсації споживачам за результатами перевірок.

"НКРЕКП в 2018 році під час проведення перевірок особлива увага приділить виконання компаніями вимог порядку про надання компенсацій споживачам. У разі підтвердження порушення порядку компанії будуть зобов'язані надати споживачам компенсації в подвійному розмірі. Крім того, відповідно до порядку, комісія ухвалить рішення про вилучення зі структури тарифів на передачу/постачання електроенергії за регульованим тарифом коштів в п'ятикратному розмірі від суми невиплаченої компенсації", - підкреслюють в регуляторі.

За даними комісії, в 2017 році 90% зафіксованих компенсацій (808 споживачам на суму 105,9 тис. грн) були надані ПАТ "Одесаобленерго" і ПрАТ "Київобленерго".

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Запросы НАБУ к ДТЭК о расследовании распределения средств ОРЭ отсутствуют – компания

Тарифы на электроэнергию для населения в ближайшее время не повысятся

Минэнергоугля завершило разработку законопроекта об урегулировании долгов на рынке электроэнергии

"Укрэнерго" в конце марта раскроет предложения претендентов на разработку программного обеспечения для нового рынка электроэнергии

НКРЭКУ утвердила базу к закону "О рынке электроэнергии"

ДТЭК призывает НКРЭКУ провести вторую итерацию обсуждения подзаконной базы к закону "О рынке электроэнергии"

Цены на электроэнергию для населения не должны повышаться

НКРЭКУ обнародовала предложения по внедрению механизма аукционов при поддержке ВИЭ

НКРЭКУ увеличила объем накладываемых на облэнерго штрафов в 2017 году почти в 10 раз

Большинство кандидатов в члены НКРЭКУ - выходцы из электроэнергетики и ДТЭК

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет по финансовой стабильности не выявил угроз со стороны криптовалют, биткойн дорожает

Киев и Доха подпишут договоры по защите инвестиций и открытии рынков Катара для украинских производителей – Порошенко

Fitch улучшило прогноз рейтинга "Метинвеста" до позитивного в ожидании успешного рефинансирования долга

Продюсерская компания Вайнштейнов объявила о банкротстве

Цены на нефть умеренно растут в ожидании данных о запасах

Трамп готовится объявить о введении пошлин для китайских товаров на сумму $60 млрд в год

"Укргазвыдобування" будет продавать свое топливо под торговой маркой Shebel

Украина просит США вывести украинскую металлопродукцию из-под действия американских пошлин

Фондовые индексы Европы упали в понедельник вслед за сырьевыми компаниями

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent упала

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА