НКРЕКП каратиме обленерго за несплату споживачам компенсації за якість електропостачань

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запідозрило обленерго в несплаті споживачам компенсацій за гарантовані стандарти поставок електроенергії.

"У 2017 році компенсації були надані вісьмома компаніями 913 споживачам на суму 116,95 тис. грн... Водночас у 2017 році компенсації повинні були отримати майже 120 тис. споживачів. Це може свідчити про невиконання компаніями вимог порядку або надання недостовірної інформації в формах звітності", - йдеться в повідомленні регулятора.

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За словами глави НКРЕКП Дмитра Вовка, комісія має намір домогтися виплати обленерго компенсації споживачам за результатами перевірок.

"НКРЕКП в 2018 році під час проведення перевірок особлива увага приділить виконання компаніями вимог порядку про надання компенсацій споживачам. У разі підтвердження порушення порядку компанії будуть зобов'язані надати споживачам компенсації в подвійному розмірі. Крім того, відповідно до порядку, комісія ухвалить рішення про вилучення зі структури тарифів на передачу/постачання електроенергії за регульованим тарифом коштів в п'ятикратному розмірі від суми невиплаченої компенсації", - підкреслюють в регуляторі.

За даними комісії, в 2017 році 90% зафіксованих компенсацій (808 споживачам на суму 105,9 тис. грн) були надані ПАТ "Одесаобленерго" і ПрАТ "Київобленерго".

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.