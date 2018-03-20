Экономика

10:22 20.03.2018

Fitch улучшило прогноз рейтинга "Метинвеста" до позитивного в ожидании успешного рефинансирования долга

Fitch улучшило прогноз рейтинга "Метинвеста" до позитивного в ожидании успешного рефинансирования долга

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз рейтинга украинской горно-металлургической группы "Метинвест" со "стабильного" на "позитивный" в ожидании успешного завершения предложенного группой рефинансирования еврооблигаций и предэкспортного финансирования (PXF).

"Ожидается, что рефинансирование привлечет дополнительную ликвидность для операционных целей, обеспечив дополнительное финансирование наряду с внутренним денежным потоком, линиями торгового финансирования и факторингом", – говорится в сообщении Fitch во вторник.

Агентство указывает, что в случае неудачи операции по рефинансированию, оно вернет прогноз рейтинга на уровень "стабильный".

Fitch также присвоило новым еврооблигациям "Метинвеста", которые будут выпущены в апреле 2018 года, ожидаемый рейтинг "B (EXP)" с рейтингом восстановления "RR4".

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Метинвеста" подтвержден на уровне "B".

Как сообщалось, "Метинвест" 19 марта предложил держателям обращающихся на рынке еврооблигаций, общий номинальный объем которых составляет $1,187 млрд, досрочно выкупить ценные бумаги.

"Метинвест" также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.

Параллельно группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные таким образом средства "Метинвест" намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.

Совместными менеджерами сделок выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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