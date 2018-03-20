Экономика

09:37 20.03.2018

Цены на нефть умеренно растут в ожидании данных о запасах

Цены на нефть умеренно растут в ожидании данных о запасах

Стоимость нефти эталонных марок демонстрирует умеренный рост в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают данные по добыче ОПЕК и ждут отчета о запасах топлива в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:18 кв в понедельник выросла на $0,21 (0,32%) - до $66,26 за баррель. В понедельник контракты снизились в цене на $0,16 (0,24%) - до $66,05 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель, торги которым завершаются во вторник 20 марта, в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,20 (0,32%) - до $62,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на $0,28 (0,45%) - до $62,06 за баррель.

Более активно торгуемый майский контракт WTI дорожает на $0,23 (0,37%) - до $62,36 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, технический комитет ОПЕК оценил уровень выполнения условий соглашения картеля с партнерами по снижению добычи в феврале в 138%. Внутри 12 стран организации план был перевыполнен на 42%, в странах-партнерах - на 13%.

Между тем Саудовская Аравия отчиталась о росте экспортных поставок дизельного топлива и бензина в январе до исторического максимума.

Также трейдеры ждут данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти (API) обнародует свои показатели в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики США выйдут в среду в 17:30 МСК. Эксперты в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 3,4 млн баррелей.

Рынок также будет внимательно следить за данными о нефтедобыче.

"Добыча сланцевой нефти в США ограничивает рост котировок, - говорит аналитик сырьевого рынка в Rakuten Securities Сатору Йосида. - Однако нефтяной рынок довольно устойчив. Даже если цены по какой-то причине падают, они относительно быстро восстанавливаются".

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