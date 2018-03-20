Трамп готовится объявить о введении пошлин для китайских товаров на сумму $60 млрд в год

Президент США Дональд Трамп готовится обложить китайские товары импортными пошлинами на общую сумму порядка $60 млрд в год, пишет газета The Washington Post.

По данным газеты, ссылающейся на источники в администрации президента, Д.Трамп обнародует готовящийся пакет мер до пятницы на этой неделе.

Власти США неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и Д.Трамп обещал наказать за это Пекин.

По данным газеты, советники президента предложили на его рассмотрение пакет мер, предусматривающий введение пошлин на общую сумму около $30 млрд в год на ряд поставляемых из КНР товаров, однако Д.Трамп распорядился увеличить размер пакета вдвое.

Пошлины могут коснуться более 100 товаров, которые, по мнению Д.Трампа, были разработаны с использованием технологий, либо украденных Китаем у американских компаний, либо полученных КНР в обмен на предоставление доступа к своему рынку.

Принятие США масштабного пакета мер, направленных против КНР, может вызвать ответную реакцию в Китае, что поставит под угрозу торговое сотрудничество двух стран.

"Все это выглядит так, будто президент США слишком сильно хочет ввести пошлины, а не как хорошо просчитанный шаг для защиты американских интересов, - отмечает Фил Леви, занимавший пост советника по торговым вопросам при президенте Джордже Буше. - Конечно, есть реальные опасения относительно поведения Китая в сфере соблюдения прав на интеллектуальную собственность, однако есть более эффективные способы решения этой проблемы".

Многие представители американского бизнеса согласны с критикой Китая, высказываемой Д.Трампом. Однако многие не согласны со стратегией администрации президента по решению этой проблемы.

"Американо-китайский деловой совет уверен, что введение пошлин принесет больше вреда, чем пользы, в плане улучшения защиты интеллектуальной собственности американских компаний в Китае, - отмечает президент совета Джон Фризби. - Представители бизнеса хотят решения проблемы, а не просто санкций".

Некоторые из групп предпринимателей поддерживают предложение о введении пошлин на импорт китайских товаров.

"Это будет четкое указание на то, что президент серьезно настроен добиться того, чтобы нарушение прав на интеллектуальную собственность и другие практики неконкурентного поведения в Китае, имели последствия", - говорит президент Альянса американских производителей Скотт Пол.

В 2017 году Китай стал крупнейшим партнером США в торговле товарами, потеснив Канаду и Мексику. США экспортировали в Китай товары на сумму $130,4 млрд, а импортировали почти в 4 раза больше, в связи с чем был зафиксирован дефицит торгового баланса страны в размере $375,2 млрд.