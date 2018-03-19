Нефть продолжает дешеветь, цена Brent упала

Цены на нефть снижаются в понедельник, отступая назад после существенного скачка по итогам предыдущей сессии, вызванного заявлением Саудовской Аравии о готовности заняться разработкой ядерного оружия в случае, если это сделает Иран.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 кв опустилась на $0,43 (0,65%) - до $65,78 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,58 (0,93%) - до $61,76 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 1,7%, WTI - на 1,9%.

"Это обратная реакция после скачка, который мы видели в пятницу", - заявил глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Эксперт считает наиболее вероятным подъем цен на нефть в краткосрочной перспективе, отмечая продолжающееся сокращение добычи в Венесуэле, а также события в США, где на прошлой неделе был отправлен в отставку глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон.

Многие аналитики отмечают, что отставка Р.Тиллерсона и назначение новым госсекретарем Майка Помпео готовят почву для восстановления экономических санкций США против Ирана, что может поставить под угрозу иранский экспорт нефти, пишет газета The Wall Street Journal.

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Участники рынка продолжают отслеживать данные о добыче нефти в США. Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, число действующих установок по добыче нефти в США на прошлой неделе выросло на 4 единицы, до 800 штук. Рост показателя стал седьмым за последние восемь недель.