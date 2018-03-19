"Метинвест" в 2017г нарастил капинвестиции на 45%, долю стратегических проектов сократил

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в 2017 года увеличила капитальные инвестиции на 45% по сравнению с предыдущим годом – до $542 млн.

Согласно обнародованным в понедельник аудированным консолидированным результатам финансовой деятельности за 2017 год, расходы по проектам поддержания составили 83% общего объема инвестиций (75% за 2016 год), по стратегическим проектам – 17% (25%).

При этом на металлургический сегмент пришлось 51% капинвестиций (52% в 2016 году), на горнодобывающий - 48% (46%).

Капитальные затраты по корпоративным накладным расходам составили $9 млн за отчетный период (за 2016 год - $4 млн).

Общий объем чистых денежных средств, использованных в финансовой деятельности, в 2017 году составил $110 млн, что на 5% больше, чем годом ранее.

Объем чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, вырос за указанный период на 36% по сравнению с 2016 годом – до $449 млн. Общий денежный поток для приобретения основных средств, а также нематериальных активов составил $465 млн, что на 30% больше, чем в 2016 году. Поступления от продажи дочерних и ассоциированных компаний отсутствовали, в то время как в январе 2016 года в результате продажи своей доли акций в компании Black Iron (Cyprus) Limited группа получила $6 млн. Поступления от продажи основных средств, а также нематериальных активов составили $1 млн по сравнению с $3 млн в 2016 году. Общая сумма полученных процентов составила $15 млн по сравнению с $18 млн в 2016 году.

Чистая прибыла ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2017 году сократилась на 7% по сравнению с 2016 годом – до $191 млн. Повышение цен на ЖРС способствовало улучшению результата Южного ГОКа ($40 млн), при этом оно имело отрицательное влияние на чистую прибыль "Запорожстали" ($48 млн). Чистая прибыль прочих компаний уменьшилась на $6 млн.

EBITDA в 2017 году выросла на 77% по сравнению с прошлым годом – до $2,044 млрд, преимущественно благодаря увеличению доли горнодобывающего сегмента на $832 млн. Кроме этого, доля металлургического сегмента выросла на $71 млн. При этом корпоративные накладные расходы и элиминации выросли на $12 млн.

Рентабельность по консолидированному показателю EBITDA в 2017 году выросла на 4 п.п. по сравнению с 2016 годом – до 23%. Маржа по показателю EBITDA горнодобывающего сегмента выросла на 16 п.п. – до 40%, а металлургического сегмента упала на 3 п.п. – до 11%.

Прибыль от основной деятельности выросла в четыре раза по сравнению с 2016 годом – до $1,3 млрд, главным образом, в результате увеличения выручки на $2,708 млрд и снижения затрат на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности на $220 млн. Это было частично нивелировано увеличением себестоимости реализованной продукции на $1,923 млрд, а также затрат на дистрибуцию, общих и административных расходов на $71 млн. В 2017 году операционная маржа выросла на 10 п.п. по сравнению с 2016 годом – до 15%.

Общие и административные расходы в 2017 году выросли на 5% – до $193 млн, главным образом, из-за увеличения расходов на персонал ($11 млн). Кроме этого, стоимость сервисных услуг выросла на $7 млн на фоне дополнительных расходов на логистику, безопасность и юридические консалтинговые услуги.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест"