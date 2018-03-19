Экономика

18:52 19.03.2018

Mitsubishi открыла первые быстрые зарядные станции в Киеве, Днепре и Харькове

Mitsubishi открыла первые быстрые зарядные станции в Киеве, Днепре и Харькове

Официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в Украине – компания "Эм Эм Си Украина" присоединилась к расширению зарядной инфраструктуры в Украине, открыв первые станции быстрой подзарядки в дилерской сети Mitsubishi в городах-миллионниках - Киеве, Днепре и Харькове, сообщила пресс-служба компании.

Станции открываются в преддверии вывода на украинский рынок Mitsubishi Outlander PHEV (гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети).

"Технологичный флагман компании Mitsubishi Outlander PHEV уже четвертый год подряд лидирует в продажах на европейском рынке, превзойдя отметку в 100 тыс проданных авто", - отмечается в пресс-релизе.

Зарядные станции быстрой зарядки ABB производства Нидерландов совместимы со всеми электрическими транспортными средствами с типами зарядных устройств CHAdeMO, а стандартное время зарядки составляет 15-25 минут, в зависимости от характеристики автомобиля. Они имеют мощность 50 кВт и пригодны для работы в экстремальных погодных условиях - от -350 °C до + 500 °C.

Станции установлены в официальных дилерских центрах "НИКО Диамант" (Киев), "Нико Днепр" (Днепр) и "Техно-Арт" (Харьков).

По информации на сайте дистрибьютора, Mitsubishi Outlander PHEV - полноценный полноприводный внедорожник семейного типа, работающий как на бензине, так и на электроэнергии, таким образом предлагая исключительную топливную экономичность, при этом уровень его выбросов СО2 составляет всего 41 г/км.

Его цена установлена в размере 1 млн 552,7 тыс. грн.

Как сообщалось, импорт в Украину электромобилей с 1 января 2018 года на год освобожден от уплаты НДС и акцизного сбора (аналогичная льгота распространяется и на производство их в Украине), а ввозная пошлина не уплачивается при их ввозе с 2016 года.

По оценке операторов, это позволит удешевить авто на 10-15%, а прирост продаж новых авто может составить минимум 20-30%.

По данным ассоциации "Укравтопром", в 2017 году в 2017 году первичный рынок легковых электромобилей Украины вырос в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом - до 2697 ед., однако 85% составили подержанные авто, тогда как годом ранее - 51%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Mitsubishi Corp. намерена потратить $1,1 млрд на увеличение доли в Mitsubishi Motors

Mitsubishi Materials сообщила о фальсификации данных о продукции двумя ее подразделениями

Mitsubishi UFJ сократит штат сотрудников на 10 тыс.

Mitsubishi отзовет 3,8 тыс. внедорожников Pajero в Китае

Mitsubishi выиграла тендер на строительство еще одной ТЭС в Узбекистане

Глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон станет председателем совета директоров Mitsubishi Motors

Mitsubishi Motors ухудшил прогнозы убытка и выручки на текущий фингод

Mitsubishi отзывает в Китае более 7,7 тыс. автомобилей Pajero

Японская Mitsubishi и группа "НИКО" создали нового дистрибьютора авто Mitsubishi в Украине с долями 60/40%

Mitsubishi ожидает получить $1,4 млрд убытка в текущем фингоду

ПОСЛЕДНЕЕ

Фондовые индексы Европы упали в понедельник вслед за сырьевыми компаниями

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent упала

ФГИ снял с торгов блокпакеты "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблнерго"

"Метинвест" в 2017г нарастил капинвестиции на 45%, долю стратегических проектов сократил

Постепенное открытие навигации по Днепру начнется с 20 марта

Украина в 2017г экспортировала мягкую ягоду на $66,5 млн

"Метинвест" в 2017г нарастил чистую прибыль более чем в 5 раз

Шансы "Газпрома" эффективно отменить решение Стокгольмского арбитража объективно невелики

"Метинвест" объявил о выкупе евробондов-2021 и выпуске новых ценных бумаг

Tractebel Engineering подтвердила возможность строительства больших СЭС в зоне ЧАЭС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА