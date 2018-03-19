Mitsubishi открыла первые быстрые зарядные станции в Киеве, Днепре и Харькове

Официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в Украине – компания "Эм Эм Си Украина" присоединилась к расширению зарядной инфраструктуры в Украине, открыв первые станции быстрой подзарядки в дилерской сети Mitsubishi в городах-миллионниках - Киеве, Днепре и Харькове, сообщила пресс-служба компании.

Станции открываются в преддверии вывода на украинский рынок Mitsubishi Outlander PHEV (гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети).

"Технологичный флагман компании Mitsubishi Outlander PHEV уже четвертый год подряд лидирует в продажах на европейском рынке, превзойдя отметку в 100 тыс проданных авто", - отмечается в пресс-релизе.

Зарядные станции быстрой зарядки ABB производства Нидерландов совместимы со всеми электрическими транспортными средствами с типами зарядных устройств CHAdeMO, а стандартное время зарядки составляет 15-25 минут, в зависимости от характеристики автомобиля. Они имеют мощность 50 кВт и пригодны для работы в экстремальных погодных условиях - от -350 °C до + 500 °C.

Станции установлены в официальных дилерских центрах "НИКО Диамант" (Киев), "Нико Днепр" (Днепр) и "Техно-Арт" (Харьков).

По информации на сайте дистрибьютора, Mitsubishi Outlander PHEV - полноценный полноприводный внедорожник семейного типа, работающий как на бензине, так и на электроэнергии, таким образом предлагая исключительную топливную экономичность, при этом уровень его выбросов СО2 составляет всего 41 г/км.

Его цена установлена в размере 1 млн 552,7 тыс. грн.

Как сообщалось, импорт в Украину электромобилей с 1 января 2018 года на год освобожден от уплаты НДС и акцизного сбора (аналогичная льгота распространяется и на производство их в Украине), а ввозная пошлина не уплачивается при их ввозе с 2016 года.

По оценке операторов, это позволит удешевить авто на 10-15%, а прирост продаж новых авто может составить минимум 20-30%.

По данным ассоциации "Укравтопром", в 2017 году в 2017 году первичный рынок легковых электромобилей Украины вырос в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом - до 2697 ед., однако 85% составили подержанные авто, тогда как годом ранее - 51%.