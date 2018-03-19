Экономика

18:39 19.03.2018

Украина в 2017г экспортировала мягкую ягоду на $66,5 млн

Украина в 2017г экспортировала мягкую ягоду на $66,5 млн

Экспорт мягких ягод из Украины, большую часть которого составляют черника и голубика (61%), в 2017 году в денежном выражении составил $66,5 млн, сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

"В настоящее время 44% всего экспорта по объему и 47% по стоимости приходится на чернику лесную, свежую и замороженную", - сообщается на Facebook-странице ассоциации.

При этом аналитики УПОА ожидают, что объем экспорта этой ягоды будет снижаться, как и ее доля в экспорте. "Основная причина заключается в том, что количество людей, которые занимаются сбором лесных ягод, снижается, ведь многие выехали на сезонные заработки в ЕС, благодаря "безвизу", - поясняют эксперты.

Согласно сообщению, примерно 6% экспорта ягоды в стоимостном и количественном измерениях приходится на дикорастущую лесную ежевику. В целом "дикоросты" составляют около 50% всего экспорта количественно и более 50% в выручке.

Однако, как отмечают в ассоциации, если не учитывать "дикоросты", то на малину в 2017 году приходилось 59% экспорта, на землянику садовую - 24%, а на голубику (чернику садовую) - 15%.

"Доля свежей ягоды в экспорте всех ягод, включая дикорастущие, растет и в 2017 году достигла почти 17% против 3% три года назад. Относительно культурной ягоды тенденция противоположная - растет доля заморозки. Благодаря этому, быстро растет экспорт малины, которую, в основном, экспортируют в замороженном виде", - добавляют в УПОА.

Аналитики также указывают на ряд тенденций в экспорте ягод, в частности: рост доли малины в экспортной выручке за три года с 5,3% до 22,5%, рост доли экспорта свежих ягод с 2% до 16,3%, однако значительная часть этих свежих ягод шла на переработку в ЕС.

В сообщении отмечается резкое падение цен на замороженную дикорастущую чернику (по данным УПОА, за три года средняя цена упала более чем на треть), падение средней стоимости экспортируемой продукции вследствие обострения конкуренции на внешних рынках и дефицита мощностей по переработке внутри страны (примерно на треть за последние три года).

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