Экономика

18:35 19.03.2018

"Метинвест" в 2017г нарастил чистую прибыль более чем в 5 раз

"Метинвест" в 2017г нарастил чистую прибыль более чем в 5 раз

Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", по итогам работы в 2017 году возросла в 5,2 раза - до 617 млн грн с $118 млн в 2016 году.

Согласно обнародованным в понедельник аудированным консолидированным финансовым результатам, ее выручка в минувшем году увеличилась на 44% – до $8,931 млрд с $6,223 млрд, тогда как EBITDA выросла на 77% – до $2,044 млрд с $1,153 млрд, валовая прибыль увеличилась на 56% - до 2,175 млрд.

Операционный денежный поток возрос на 22% - до $595 млн. При этом общий долг компании также увеличился - на 2%, до $3,017 млрд, денежные средства - на 15%, до $259 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест"

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Метинвест" объявил о выкупе евробондов-2021 и выпуске новых ценных бумаг

"Метинвест" провел через три своих ГОКа одобрение сделок о привлечении или рефинансировании на сумму до $8 млрд

СевГОК, ЦГОК и ИнГОК объявили цену принудительного выкупа акций

"Метинвест" провел также через ЦГОК одобрение сделок о привлечении или рефинансировании на сумму до $8 млрд

ЕК отвергла предложенные "Метинвестом" и другими экспортерами г/к проката обязательства для неприменения антидемпинговых пошлин

"Метинвест" объявил о планах squeeze-out ИнГОК, СевГОК, ЦГОК, "Азовстали" и ММК им.Ильича

"Метинвест" намерен привлечь до $8 млрд или договориться о рефинансировании на эту сумму

Экс-гендиректор ММК им. Ильича "Метинвеста" возглавил исполком РПУ Ляшко

"Метинвест" намерен ликвидировать "Донецккокс" как юрлицо на НКТ

"Метинвест" 18 февраля выплатит по евробондам $14,8 млн процентов

ПОСЛЕДНЕЕ

Mitsubishi открыла первые быстрые зарядные станции в Киеве, Днепре и Харькове

Постепенное открытие навигации по Днепру начнется с 20 марта

Украина в 2017г экспортировала мягкую ягоду на $66,5 млн

Шансы "Газпрома" эффективно отменить решение Стокгольмского арбитража объективно невелики

Tractebel Engineering подтвердила возможность строительства больших СЭС в зоне ЧАЭС

Южанина зарегистрировала в Раде законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Fitch подтвердило рейтинги "Укрзализныци" на уровне "CCC"

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,42 грн/$1

Украина намерена изучать опыт Хорватии по мирной реинтеграции оккупированных территорий

"Украинская биржа" в 2017г увеличила чистый убыток на 24,7%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА