Fitch подтвердило рейтинги "Укрзализныци" на уровне "CCC"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Укрзализныця" в иностранной валюте на уровне "CCC", долгосрочный РДЭ в национальной валюте – "RD", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте - "C" и национальный долгосрочный рейтинг - "RD(ukr)".

Согласно сообщению агентства, долгосрочный рейтинг в иностранной валюте облигаций Shortline Plc, представляющих собой участие в кредите на $500 млн, также подтвержден на уровне "CCC".

РДЭ в национальной валюте и национальный долгосрочный рейтинг на уровне "RD" (ограниченный дефолт), по данным агентства, отражают невыплату компанией основной суммы долга по ряду обязательств перед украинскими кредиторами и то, что "Укрзализныця" продолжает реструктуризацию этих обязательств.

Рейтинг облигаций Shortline Plc находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ ПАО в иностранной валюте, отражая мнение Fitch, что эти ценные бумаги представляют собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства ПАО и являются равными по очередности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.

Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.

В конце ноября 2017 года "Укрзализныця" обратилась к держателям ценных бумаг с просьбой одобрить отказ от кросс-дефолта по евробондам в связи с реструктуризацией части внутренней задолженности.