"Метинвест" провел через три своих ГОКа одобрение сделок о привлечении или рефинансировании на сумму до $8 млрд

Горно-металлургическая группа "Метинвест" провела через ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК), ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК) и ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" (ИнГОК, все - Кривой Рог Днепропетровской обл.) предварительное одобрение крупных сделок на протяжении года, в частности, кредитных договоров, выпусков облигаций и других финансовых операций под получение финансирования (или рефинансирования) материнской компанией Metinvest B.V. (Нидерланды) суммарно не более $8 млрд, при этом каждый отдельный договор не должен превышать $2,5 млрд.

Ранее сообщалось, что "Метинвест" провел данные одобрения на ИнГОКе 14 марта, на ЦГОКе 15 марта.

Кроме того, СевГОК в своей официальной информации в понедельник сообщил, что одобрение также состоялось на внеочередном собрании акционеров 16 марта.

"Метинвест" проводит на своих основных предприятиях внеочередные собрания акционеров с однотипными повестками дня, в которых значатся вопросы о предварительной даче согласия на заключение крупных сделок с целью привлечения финансирования, (или рефинансирования), перевыпуск облигаций, проведения других финопераций материнской компанией Metinvest B.V. (Нидерланды) до $8 млрд.

Соответствующие внеочередные собрания были запланированы также на "Азовстали" и Авдеевском КХЗ 19 марта, однако пока официальных сообщений о принятых на них решениях не поступало. На Мариупольском меткомбинате (ММК) им. Ильича собрание с аналогичной повесткой дня должно состояться 20 марта текущего года.

Акционерам ГОКов и меткомбинатов предлагалось предварительно одобрить заключение значительных сделок на протяжении года, в частности, кредитных договоров, выпусков облигаций и других финансовых операций под получение финансирования (или рефинансирования) материнской компанией Metinvest B.V. (Нидерланды) суммарно не более $8 млрд, при этом каждый отдельный договор не должен превышать $2,5 млрд.

В свою очередь общая предельная сумма на заключение договоров на АКХЗ ограничена $6,5 млрд.

В случае одобрения акционерами осуществления таких финансовых транзакций генеральным директорам поручается осуществить заключение соответствующих договоров.

Как сообщалось, общая задолженность компании Metinvest в декабре возросла на $54 млн по сравнению с ноябрем - до $3,017 млрд с 2,963 млрд.

СевГОК, ЦГОК, ИнГОК, ММК им. Ильича и "Азовсталь" входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".