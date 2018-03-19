Экономика

17:37 19.03.2018

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,42 грн/$1

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,42 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,42 грн/$1 с 26,43 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,40-26,44 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 19 марта аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,4360 грн/$1 с 26,3539 грн/$1. Торговый оборот составил $304,48 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $404,24 млн.

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