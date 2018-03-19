Экономика

17:32 19.03.2018

Украина намерена изучать опыт Хорватии по мирной реинтеграции оккупированных территорий

Украина намерена изучать опыт Хорватии по мирной реинтеграции оккупированных территорий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина намерена изучать опыт Хорватии в мирной реинтеграции оккупированных территорий.

"Спасибо Хорватии за поддержку территориальной целостности Украины. Мы будем изучать опыт этой страны в мирной реинтеграции оккупированных территорий", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Facebook в понедельник по результатам встречи с министром труда и пенсионной системы Хорватии Марко Павичем.

По его словам, стороны договорились вместе развивать отношения в социальной сфере, особенно по поддержке и реабилитации ветеранов войны, социализации вынужденно перемещенных лиц.

Министерство социальной политики Украины и Министерство труда и пенсионной системы Хорватии подписали меморандум о сотрудничестве.

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