Экономика

16:51 19.03.2018

"Украинская биржа" получила гарантийные взносы от претендентов на 25% акций "Одессаоблэнерго"

"Украинская биржа" получила гарантийные взносы от претендентов на 25% акций "Одессаоблэнерго"

Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ, Киев) получила от претендентов на 25%-ный госпакет акций ПАО "Одессаоблэнерго" необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.

"Гарантийные взносы есть, аукцион должен состояться", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" глава биржи Олег Ткаченко.

В то же время суммы взносов и количество зарегистрированных участников он не уточнил.

Как сообщалось, Фонд госимущества (ФГИ) Украины 20 марта выставит на аукцион 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 149 млн 81,413 тыс. грн.

Аукцион с повышением цены состоится на УБ.

В августе 2017 года ФГИ не смогло продать 25% "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 631,3 млн грн из-за отсутствия заявок.

"Одессаоблэнерго" в январе-сентябре 2017 года увеличило чистую прибыль в 7,6 раза (на 59,351 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 68,314 млн грн, чистый доход – на 31,8% (на 1 млрд 336,174 млн грн), до 5 млрд 540,909 млн грн.

Группа VS Energy контролирует около 64%% акций "Одессаоблэнерго", еще 25% акций компании принадлежит государству в лице ФГИ.

"Одессаоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ протяженностью около 50 тыс. км, расположенные на территории Одесской области.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рынок акций Украины в четверг усилил отрицательную динамику

Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно

Рынок акций Украины перед продолжительными выходными скорректировался вниз

Фондовый рынок Украины в пятницу удержал положительную динамику

Фондовые индексы Украины в среду еще немного подросли

ФГИ выставит на бирже 25% "Одессаоблэнерго" за 149 млн грн

Рынок акций Украины в понедельник продолжил боковую динамику

Рынок акций Украины завершил торги в четверг ростом по индексу УБ

Рынок акций Украины завершил торговую неделю в "красной зоне"

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник в "красной зоне"

ПОСЛЕДНЕЕ

Изменения в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Нидерландами будут способствовать консолидации холдинговых структур

Нацкомфинуслуг считает необходимым включить ее в перечень органов надзора, имеющих право проводить проверки в 2018г

"Агролига" запустила новый проект в области биоэнергетики

Госдолг США впервые превысил $21 трлн

Ощадбанк в Верховном суде взыскал 850 млн грн с акционера "Укртелекома"

Словацкая логистическая компания готова выступить концессионером Ужгородского аэропорта

Авиакомпания МАУ пополнила флот новым Boeing 737-800 NG

Доллар США дешевеет, курс фунта подскочил на новостях о Brexit

Удорожание авиатоплива отражается на себестоимости перевозок, но цену на билет формирует конкуренция

МАУ не намерена отказываться от постоянной программы лоукост тарифов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА