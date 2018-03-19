Нацкомфинуслуг считает необходимым включить ее в перечень органов надзора, имеющих право проводить проверки в 2018г

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), на заседании 20 марта рассмотрит проект постановления Кабинета министров о включении ее в перечень органов надзора, на которые не распространяется мораторий на проведение плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности до конца 2018 года.

В пояснительной записке к проекту постановления комиссия отмечает, что оценка пруденциального надзора базируется на регулярном проведении оценки финансового состояния финорганизации. Однако мораторий на проведение плановых проверок привел к тому, что комиссия может определять состояние поднадзорных структур только на основании поданной им отчетности, не имея возможность проверить ее достоверность, что приводит к ослаблению ответственности финорганизаций за поданный отчет. Кроме того, в Нацкомфинуслуг 2017 году поступило на 20% жалоб от граждан больше чем годом ранее, что свидетельствует о необходимости проведения плановых проверок.

Возобновление полномочий Нацкомфинуслуг относительно проверок позволит своевременно реагировать на ухудшение финансового состояния подотчетных структур.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением от 18 декабря 2017 года утвердил перечень органов госнадзора, на которые не распространяется действие закона "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Данный перечень включает 24 государственные структуры, частности, Национальный банк Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, НКРЕКП, НКЦБФР, Антимонопольный комитет Украины, Госавиаслужба, Госархстройинспекция, Госатомрегулирование, Гослекслужба, Госгеонадра, Госкадастр, Минприроды, Госэкспортконтроль, Госпродпотребслужба, ГФС и т.д.