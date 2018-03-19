Экономика

16:33 19.03.2018

"Агролига" запустила новый проект в области биоэнергетики

"Агролига" запустила новый проект в области биоэнергетики

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) приступила к реализации нового проекта в области биоэнергетики, сообщается на ее странице на Варшавской фондовой бирже.

Согласно сообщению, 12 марта 2018 года учредители приняли решение зарегистрировать новое предприятие ООО "AGL Energy LTD", основным видом деятельности которого будет производство и продажа электроэнергии по "зеленому тарифу".

Перерабатываемые материалы, в частности, шелуха подсолнечника, полученная при производстве растительного масла на заводах группы, будут использоваться в качестве биотоплива для выработки энергии.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как отмечается в сообщении, доля группы "Агролига" в капитале нового предприятия составляет 50%.

ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Ее предприятия занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством.

Группа обрабатывает около 10 тыс. га земель, мощности маслозавода по переработки подсолнечника составляют 35 тыс. тонн в год.

ГК планирует продолжать расширение земельного банка до 12,3 тыс. га, а также развивать молочную ферму. Кроме того, в планах нарастить поголовье коров с 1 тыс. до 1,4 тыс. и наладить производство продуктов переработки. В частности, заниматься производством сухого молока и мягких сыров.

Мажоритарными акционерами компании являются Александр Бердник с долей 41,66% и Ирина Поплавская - 41,66%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Лондон переведет часть автобусов на кофейное биотопливо

Госэнергоэффективности вскоре подаст в Раду закон о применении биотоплива в бензине

Рада зафиксировала тарифы на тепло из биотоплива на уровне 90% от тепла из газа

Производство твердого биотоплива в Украине в 2010г возросло на 50% - ассоциация производителей

ПОСЛЕДНЕЕ

Медь в 2018 году будет стоить в среднем $2,88 за фунт

Изменения в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Нидерландами будут способствовать консолидации холдинговых структур

"Украинская биржа" получила гарантийные взносы от претендентов на 25% акций "Одессаоблэнерго"

Нацкомфинуслуг считает необходимым включить ее в перечень органов надзора, имеющих право проводить проверки в 2018г

Госдолг США впервые превысил $21 трлн

Ощадбанк в Верховном суде взыскал 850 млн грн с акционера "Укртелекома"

Словацкая логистическая компания готова выступить концессионером Ужгородского аэропорта

Авиакомпания МАУ пополнила флот новым Boeing 737-800 NG

Доллар США дешевеет, курс фунта подскочил на новостях о Brexit

Удорожание авиатоплива отражается на себестоимости перевозок, но цену на билет формирует конкуренция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА