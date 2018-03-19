"Агролига" запустила новый проект в области биоэнергетики

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) приступила к реализации нового проекта в области биоэнергетики, сообщается на ее странице на Варшавской фондовой бирже.

Согласно сообщению, 12 марта 2018 года учредители приняли решение зарегистрировать новое предприятие ООО "AGL Energy LTD", основным видом деятельности которого будет производство и продажа электроэнергии по "зеленому тарифу".

Перерабатываемые материалы, в частности, шелуха подсолнечника, полученная при производстве растительного масла на заводах группы, будут использоваться в качестве биотоплива для выработки энергии.

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Как отмечается в сообщении, доля группы "Агролига" в капитале нового предприятия составляет 50%.

ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Ее предприятия занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством.

Группа обрабатывает около 10 тыс. га земель, мощности маслозавода по переработки подсолнечника составляют 35 тыс. тонн в год.

ГК планирует продолжать расширение земельного банка до 12,3 тыс. га, а также развивать молочную ферму. Кроме того, в планах нарастить поголовье коров с 1 тыс. до 1,4 тыс. и наладить производство продуктов переработки. В частности, заниматься производством сухого молока и мягких сыров.

Мажоритарными акционерами компании являются Александр Бердник с долей 41,66% и Ирина Поплавская - 41,66%.