Экономика

15:51 19.03.2018

Доллар США дешевеет, курс фунта подскочил на новостях о Brexit

Доллар США дешевеет, курс фунта подскочил на новостях о Brexit

Курс американского доллара снижается относительно корзины основных мировых валют, в то время как курс фунта стерлингов продемонстрировал максимальное повышение за последние два месяца.

Координатор Европейского союза на переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit) Мишель Барнье официально заявил о подписании соглашения о двухлетнем переходном периоде, сообщает Dow Jones.

Курс британской нацвалюты поднялся до самого высокого уровня более чем за месяц - $1,4089 по сравнению с $1,3942 в пятницу. При этом евро упал до минимума за пять недель - 0,8746 фунта против 0,88145 фунта.

Евро торгуется днем в районе $1,2313 против $1,2290 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в понедельник в районе 130,65 иены по сравнению со 130,28 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 106,11 иены против 106,01 иены в пятницу.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,19%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,11%.

В целом на этой неделе внимание участников валютных рынков будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США, полагают эксперты.

Как ожидается, американский ЦБ повысит процентные ставки по итогам встречи, которая пройдет 20-21 марта. Кроме того, прогноз руководителей Федрезерва в рамках "точечных графиков" (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Доллар начал неделю в минусе, иена укрепляется на фоне снижения рейтинга Абэ

Доллар растет к евро и дешевеет к иене в ожидании встречи финансовой G-20

Доллар дешевеет к евро и фунту после новости об увольнении Тиллерсона

Доллар слабо растет к евро и иене в ожидании статданных

Brexit без соглашения о торговле будет стоить компаниям Британии и ЕС $80 млрд в год - эксперты

Иена дорожает к доллару и евро, отставка Кона повысила спрос на валюты "тихой гавани"

Доллар к евро снижается, иена дорожает на заявлениях главы Банка Японии

Доллар продолжает ралли в ожидании выступления главы ФРС в Сенате

Доллар стабилен во вторник перед выступлением главы Федрезерва

Доллар слабо меняется к евро и иене на заявлениях представителей ФРС

ПОСЛЕДНЕЕ

Медь в 2018 году будет стоить в среднем $2,88 за фунт

Изменения в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Нидерландами будут способствовать консолидации холдинговых структур

"Украинская биржа" получила гарантийные взносы от претендентов на 25% акций "Одессаоблэнерго"

Нацкомфинуслуг считает необходимым включить ее в перечень органов надзора, имеющих право проводить проверки в 2018г

"Агролига" запустила новый проект в области биоэнергетики

Госдолг США впервые превысил $21 трлн

Ощадбанк в Верховном суде взыскал 850 млн грн с акционера "Укртелекома"

Словацкая логистическая компания готова выступить концессионером Ужгородского аэропорта

Авиакомпания МАУ пополнила флот новым Boeing 737-800 NG

Удорожание авиатоплива отражается на себестоимости перевозок, но цену на билет формирует конкуренция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА