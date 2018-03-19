Экономика

15:34 19.03.2018

Удорожание авиатоплива отражается на себестоимости перевозок, но цену на билет формирует конкуренция

Удорожание авиатоплива отражается на себестоимости перевозок, но цену на билет формирует конкуренция

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) отмечает влияние на работу рынка роста стоимости авиатоплива, однако это вряд ли отразится на конечной цене авиабилетов.

"Очень ощущаем рост топлива, внимательно прислушиваемся к прогнозам. Очевидно, это отразится на ценовой политике, возможно, увеличим размер топливных надбавок. Но при этом не факт, что пассажиры ощутят это на себе от того, что вырастет общая цена билетов. Она все равно будет отрегулирована по законам конкуренции", - такое мнение высказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор по коммуникациям авиакомпании Евгения Сацкая.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

В настоящее время в состав флота МАУ входит 41 авиалайнер различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing-737 NG. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

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