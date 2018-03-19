Экономика

15:01 19.03.2018

МАУ по-прежнему заинтересована в развитии среднемагистральных международных полетов из регионов Украины

МАУ по-прежнему заинтересована в развитии среднемагистральных международных полетов из регионов Украины

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), ведущий авиаперевозчик страны, по-прежнему заинтересована в развитии сети среднемагистральных международных маршрутов из регионов Украины, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

"Мы продолжаем рассматривать развитие международных среднемагистральных направлений. Из чего мы исходим в данном вопросе? - у нас есть определенный парк самолетов, нам необходимо, чтобы он эксплуатировался максимально эффективно, вопрос утилизации очень актуален, поскольку влияет на ряд показателей. Поэтому вместо того, чтобы оставлять самолет где-то на ночь, мы можем выполнить какой-либо рейс, и конечно мы это будем делать", - сказала она.

Между тем, Е.Сацкая отметила, что прямые дальнемагистральные рейсы из регионов компания пока не планирует выполнять.

"Мы сосредоточились на развитии своего хаба в "Борисполе". Нам это позволяет получать сетевой эффект для внутренних рейсов от международных. У нас в прошлом году было более 54% транзита, а к 2022 году планируем довести этот показатель до 60% и, таким образом, будем иметь возможность выполнять широкую сеть внутренних рейсов, на это мы смотрим", - сообщила директор по коммуникациям МАУ.

В качестве примера она привела открытие 25 марта МАУ рейса Киев-Винница. Однако с учетом философии вышеизложенной модели работы, пока открывать дальнемагистральные прямые рейсы из регионов экономически не выгодно, не своевременно, и, к тому же, транзитный рейс дешевле, а для пассажиров из регионов это значительно выгоднее, пояснила Е.Сацкая.

Наличие технической возможности и достаточного спроса из региональных аэропортов позволяют авиакомпании выполнять международные регулярные и чартерные рейсы.

"Например, с летней навигации 2018 года авиакомпания МАУ свяжет Винницу и Борисполь ежедневными рейсами на самолете Embraer-145. Это значительно расширит возможности МАУ предоставлять жителям Винницы, а так же Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей возможность пользоваться всей международной сетью маршрутов МАУ", - сообщила Е.Сацкая.

Она добавила, что в связи с ограничениями аэропортов Варшавы и Тель-Авива не представляется возможным получить необходимые слоты для выполнения рейсов Винница-Варшава и Винница-Тель-Авив в летней навигации 2018 года.

"Тем не менее, использование "хабовой" модели МАУ, которая обеспечивает продажу единого билета до конечного пункта следования, сквозной регистрации багажа из Винницы и до Винницы, программе лояльности "Панорама Клуб", позволит полностью удовлетворить существующий спрос в перевозках. По мере роста объемов авиакомпания МАУ рассмотрит вариант перехода на тип самолетов с большей емкостью и ввод второй ежедневной частоты на маршруте Винница-Борисполь. Как только ограничения в аэропортах Варшава и Тель-Авив будут сняты, можно будет рассматривать вопрос о выполнении региональных международных полетах из аэропорта Винница", - сказала Е.Сацкая, добавив, что данная модель развития регулярных рейсов успешно опробована авиакомпанией МАУ в 2016-2017 годах в аэропортах Черновцы, Ивано-Франковск, Запорожье, Херсон.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 41 авиалайнера разных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing-737 NG. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

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