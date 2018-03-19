Экономика

13:24 19.03.2018

"Укроборонпром" обновил процедуру тендерных госзакупок в ОПК во избежание рисков участия в оборонной кооперации недобросовестных поставщиков

"Укроборонпром" обновил процедуру тендерных госзакупок в ОПК во избежание рисков участия в оборонной кооперации недобросовестных поставщиков

Госконцерн "Укроборонпром" внес коррективы в действующую в ОПК процедуру госзакупок на условиях открытого тендера товарно-материальных ценностей, работ и услуг оборонного назначения для исключения рисков участия в оборонной кооперации недобросовестных поставщиков.

Как сообщила пресс-служба госконцерна, утвержденная приказом главы "Укроборонпрома" обновленная процедура госзакупок оборонных товаров, работ и услуг на условиях открытого тендера обязывает поставщика-победителя тендера предоставлять гарантии выполнения обязательств в объеме 5% от суммы договора.

"Обеспечение может быть предоставлено в виде поручительства, гарантии, залога, задатка, неустойки, депозита и т.п.: украинская банковская система способна предложить необходимые механизмы", - уточняется  в сообщении.

"Таким образом, концерн вводит рыночный механизм обеспечения выполнения поставщиками обязательств перед предприятиями-участниками концерна. Решение принято во избежание ситуаций, когда в результате открытых тендеров победителем становилась компания, предлагавшая наименьшую цену, но не имевшая возможности выполнить обязательства", - поясняют в "Укроборонпроме".

"Считаю недопустимой ситуацию, когда компания выиграет тендер, выставляя самую низкую цену, после чего исчезает. Это препятствует производственным процессам, тормозит модернизацию, ремонт военной техники и вооружения и в целом вредит обороноспособности государства. Изменение порядка закупок не повлияет на добропорядочных партнеров концерна, которые поставляют продукцию вовремя и в полном объеме. В то же время очистим открытые тендеры от недобросовестных поставщиков", - цитирует пресс-служба главу "Укроборонпрома" Павла Букина.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входит более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым парламентом в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

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