Экономика

13:15 19.03.2018

Фондовые индексы АТР завершили в минусе торги в понедельник

Фондовые индексы АТР завершили в минусе торги в понедельник

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опустились по итогам торгов в понедельник, инвесторы ожидали заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific понизился на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 упал 0,9%, более широкий Topix - 1%.

Негативным фактором для японских акций стали данные проведенных в минувшие выходные опросов общественного мнения, показавших резкое ослабление поддержки премьер-министра Синдзо Абэ после политического скандала, связанного с продажей государственных земель по заниженным ценам.

Гонконгский индикатор Hang Seng увеличился на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 0,29%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,17%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,76%, как и индийский BSE Sensex.

Главным событием для рынков на текущей неделе станет заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению подавляющего большинства экспертов и участников рынка, руководство Федрезерва поднимет базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.

Основное внимание инвесторов будет приковано к прогнозам относительно дальнейших темпов увеличения ставки. Текущий прогноз предполагает три повышения ставки до конца года, включая мартовское, но многие эксперты отмечают, что подъемов может быть четыре, если ЦБ решится пойти на такой шаг для сдерживания инфляции на фоне ускорения темпов роста экономики.

Кроме того, после заседания состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, первое для него на этом посту.

Акции гонконгского застройщика Guangzhou R&F Properties подорожали на 1,2% на новости, что прибыль компании выросла в три раза в 2017 году, до 21,19 млрд юаней ($3,3 млрд), благодаря активным продажам недвижимости и увеличению рентабельности.

Капитализация China Resources Power увеличилась на 1%, несмотря на то, что генерирующая компания сообщила о падении годовой прибыли на 40%, до 4,62 млрд гонконгских долларов ($589 млн), из-за роста цен на уголь.

Цена акций CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings b CK Infrastructure Holdings снизилась соответственно на 1,9%, 0,6% и 1,5% на новости, что основатель и глава этих компаний, самый богатый человек в Гонконге Ли Кашин, ушел в отставку и передал полномочия старшему сыну Виктору Ли.

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