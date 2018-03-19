БПП выступает за срочное внесение и рассмотрение законопроекта для устранения недостатков в УПК

Фракция "Блок Петра Порошенко" настаивает на безотлагательном внесении и рассмотрении законопроекта, который позволит устранить недостатки в Уголовном процессуальном кодексе Украины.

"Наша фракция считает безотлагательной задачей парламента принять изменения в уголовное законодательство в комитетской редакции законопроекта №7547. Однако из-за того, чтоб этот законопроект был отклонен, нужно немедленно внести новый проект закона и как можно скорее принять в зале", - сказал глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Как известно, согласно регламенту, если законопроект отклонен, аналогичная по содержанию инициатива может быть внесена и проголосована на следующей сессии парламента.

Кроме того, А.Герасимов отметил, что на текущей неделе нужно рассмотреть законопроекты, касающиеся дипломатической службы. Политик также отметил, что парламент не может стоять в стороне в вопросе налогообложения экспорта подсолнуха, сои и рапса.

Как сообщалось, на минувшей пленарной неделе Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив, таким образом, судебную реформу. Народный депутат Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии) предложил поправку №109, которой предлагалось изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению и парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.