Экономика

12:28 19.03.2018

БПП выступает за срочное внесение и рассмотрение законопроекта для устранения недостатков в УПК

БПП выступает за срочное внесение и рассмотрение законопроекта для устранения недостатков в УПК

Фракция "Блок Петра Порошенко" настаивает на безотлагательном внесении и рассмотрении законопроекта, который позволит устранить недостатки в Уголовном процессуальном кодексе Украины.

"Наша фракция считает безотлагательной задачей парламента принять изменения в уголовное законодательство в комитетской редакции законопроекта №7547. Однако из-за того, чтоб этот законопроект был отклонен, нужно немедленно внести новый проект закона и как можно скорее принять в зале", - сказал глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Как известно, согласно регламенту, если законопроект отклонен, аналогичная по содержанию инициатива может быть внесена и проголосована на следующей сессии парламента.

Кроме того, А.Герасимов отметил, что на текущей неделе нужно рассмотреть законопроекты, касающиеся дипломатической службы. Политик также отметил, что парламент не может стоять в стороне в вопросе налогообложения экспорта подсолнуха, сои и рапса.

Как сообщалось, на минувшей пленарной неделе Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив, таким образом, судебную реформу. Народный депутат Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии) предложил поправку №109, которой предлагалось изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению и парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фракция БПП поддерживает кандидатуру Смолия на должность главы НБУ

Депутаты предлагают снизить ставку НДС для сельхозпроизводителей до 7% с 20%

Депутаты от БПП предлагают обнулить пошлины на удобрения

БПП требует, чтобы платежи за газ не были суммарно увеличены ни на копейку - Гончаренко

Гонтарева остается работать в Нацбанке

В БПП выступают за открытие рынка земли

Рассмотрение вопроса предоставления Украине транша МВФ может быть перенесено на конец марта

Рада должна срочно принять закон о добыче и реализации янтаря

Проекта меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ пока нет – Грынив

ОБСЕ не выполняет в полной мере свои функции в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укроборонпром" обновил процедуру тендерных госзакупок в ОПК во избежание рисков участия в оборонной кооперации недобросовестных поставщиков

Фондовые индексы АТР завершили в минусе торги в понедельник

"Донбассэнерго" в 2017г получило чистую прибыль 57,3 млн грн

Шебелинский ГПЗ за 2 мес. снизил переработку на 3,6%

Экспорт сахара в феврале-2018 сократился почти вдвое

Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю увеличились на 0,8%

Fitch изменило прогноз рейтинга Грузии со "стабильного" на "позитивный"

Отгрузка импортного энергоугля на ТЭС и ТЭЦ Украины за 2 мес. увеличилась в 4,6 раза

Харьковский тракторный завод завершил 2017г с чистой прибылью 203 млн грн

Рынки акций Европы падают вслед за железной рудой, металлами и нефтью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА