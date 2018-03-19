Fitch изменило прогноз рейтинга Грузии со "стабильного" на "позитивный"
Международное рейтинговое агентство Fitch ratings пересмотрело прогноз суверенного рейтинга Грузии со "стабильного" на "позитивный", при этом рейтинг был подтвержден на уровне "BB-", сообщается в пресс-релизе агентства.
Как сообщается, Fitch также подтвердило потолок странового рейтинга Грузии на уровне "BB" и краткосрочные РДЭ в иностранной и местной валюте на уровне "B".
Кроме того, агентство подтвердило рейтинг долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной и местной валюте на уровне "В-", краткосрочных необеспеченных облигаций в местной валюте - на уровне "В".
Как поясняется, основным фактором изменения прогноза суверенного рейтинга является ожидание значительного роста экономики страны на фоне благоприятной макроэкономической ситуации в мире, поддерживающей экспорт, а также повышение внутреннего спроса за счет увеличения государственных расходов.
Эксперты Fitch прогнозируют, что ВВП Грузии вырастет на 4,6% в текущем году и на 4,9% в следующем.
Дефицит бюджета Грузии на конец 2017 года составлял 3,4%, что выше, чем средний показатель у стран с рейтингом уровня "BB". Однако аналитики агентства ожидают, что показатель будет постепенно снижаться и опустится до 3% к 2019 году.
В сообщении отмечается, что прогнозы относительно дефицита бюджета и роста экономики согласуются с постепенным снижением государственного долга, который оценивается в 44,5% от ВВП по итогам 2017 года, а к 2019 году прогнозируется его снижение до 43,4% от ВВП.
Соотношение дефицита текущего счета к ВВП в Грузии, по оценкам агентства, значительно улучшилось в 2017 году и, по предварительным данным, составляет 8,7% от ВВП по сравнению с 12,8% от ВВП в 2016 году. На 2018-2019 годы Fitch прогнозирует дефицит текущего счета в среднем около 10% от ВВП, а приток прямых иностранных инвестиций - на уровне 7,6% от ВВП.
Как сообщалось, по предварительным данным Национальной службы статистики, ВВП Грузии в 2017 году увеличился на 4,8% против роста на 2,8% в 2016 году.
На 2018 год правительство Грузии прогнозирует рост ВВП страны на 4,5%.