"Астарта" в 2018г планирует увеличить площади под кукурузой и подсолнечником

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, начала весенние полевые работы и к настоящему времени провела подкормку озимых на 40% площадей.

Согласно пресс-релизу холдинга, основными культурами в севообороте остаются пшеница, сахарная свекла, кукуруза, соя.

В целом компания имеет около 54 тыс. га озимых, посевы находятся в хорошем состоянии.

"Посевы сахарной свеклы сохраняются на уровне прошлого года, площади под кукурузой и подсолнечником планируется расширить", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, в планах компании на 2018 год - активизация деятельности дочерней компании "Астарта-Селекция", специализирующаяся на проектах по семеноводству пшеницы и сои, полевым исследованиях, семенных и почвенных лабораториях.

В ходе подготовки к предстоящему сезону на сахарных заводах "Астарты" проходят плановые ремонты оборудования и помещений, поэтапное выполнение инвестпроектов. Крупные инвестиции в этом сегменте направлены на строительство нового склада бестарного хранения сахара (Наркевичский сахарный завод), создание системы водоочистных сооружений (между Глобинским сахзаводом, биоэнергетическим комплексом и Глобинским соеперерабатывающим заводом), установка новых жомопрессов.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы.

Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015 годом - до EUR83 млн, консолидированная выручка – на 17%, до EUR360 млн.