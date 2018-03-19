Экономика

10:22 19.03.2018

Доллар начал неделю в минусе, иена укрепляется на фоне снижения рейтинга Абэ

Доллар начал неделю в минусе, иена укрепляется на фоне снижения рейтинга Абэ

Доллар США в понедельник дешевеет по отношению ко всем основным валютам, тогда как иена заметно укрепляется на фоне снижения рейтинга премьер-министра Японии Синдзо Абэ после политического скандала, связанного с продажей государственных земель по заниженным ценам.

Инвесторы встревожены перспективами мировой торговой войны и перестановками в Белом доме, поэтому перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 20-21 марта, они выбирают осторожность, пишет агентство Bloomberg.

Евро к 9:15 кв 19 марта стоил $1,2264 по сравнению с $1,2290 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс нацвалюты США в понедельник снизился на 0,3% к иене - до 105,71 иены. Евро в паре с японской валютой также опустился на 0,5%, до 129,62 иены.

По итогам прошлой недели доллар подешевел на 0,8% к иене и на 0,1% к евро.

Практически никто из экономистов не сомневается в том, что Федрезерв повысит ставку в марте еще на 25 базисных пунктов, но первая пресс-конференция нового главы ЦБ Джерома Пауэлла по итогам заседания вызывает у экспертов много вопросов.

Четыре опроса общественного мнения, проведенные в Японии в минувшие выходные, показали резкое ослабление поддержки С.Абэ. "Политический скандал не является существенной проблемой для японского прогноза в ближайшее время, но продолжит бросать тень на Абэ", - отметил Эндрю Бреслер из Saxo Capital Markets.

Австралийский доллар находится под существенным давлением из-за падения цен на железную руду, которая за три последние недели подешевела на 13%.

На валюты развивающихся стран может повлиять встреча финансовой G20 в Буэнос-Айресе в понедельник и вторник. Одной из центральных тем заседания "двадцатки", как ожидается, будут торговые отношения и борьба с протекционизмом.

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