Wintershall не нашел оснований взыскания с польской стороны убытков за недозагрузку OPAL

Юридических оснований для взыскания недополученной выручки от недоиспользования мощностей газопровода OPAL, пока они были недоступны из-за иска польской компании PGNiG, не найдено, сообщил в интервью "Интерфаксу" председатель правления Wintershall Holding Марио Мерен.

Еще в 2009 году Европейская комиссия согласилась исключить OPAL из-под регулирования с условием провести для Чехии аукцион "gas release". "Газпром" отказался от этого и 50% мощностей OPAL были заморожены. В 2016 году ЕК сократила резерв до 10%, а оставшиеся мощности были выставлены на аукцион. PGNiG Supply & Trading GmbH и правительство Польши обжаловали решение ЕК в суде. Из-за обеспечительных мер часть мощностей OPAL вновь была недоступна с февраля по июль 2017 года.

"Это очень сложный юридический вопрос, и наши юристы нам говорят, что здесь нет оснований для подачи какого-либо иска о возмещении ущерба. Поэтому мы точно не будем этого делать. И, я предполагаю, Gascade тоже не станет", - сказал М.Мерен.

"Важно здесь совсем другое. Ведь мы в эту холодную зиму имели достаточное количество газа только благодаря тому, что OPAL мог использоваться в полном объеме. И при этом становится совершенно очевидно, в какую игру играет польская сторона. У Польши есть возможность получать газ со всех четырех сторон света: Польша может выбирать, брать ли им дешевый российский газ или дорогой СПГ из США. Для Польши это хорошо, без всякого сомнения", - сказал глава Wintershall.

"Но мне совершенно не ясно, почему при этом европейские потребители должны платить больше за газ, или не получить доступа к газу, который им необходим и который поступает через OPAL. Мы очень много говорим о европейской солидарности. Но такое поведение не соответствует этим принципам, если в Европе подаются иски, которые делают для целых частей Европы это сырье более дорогим. И мы в дискуссии вокруг OPAL всегда говорили, что это было большое счастье, что у нас было три мягких зимы подряд. Если бы это было не так, то ситуация выглядела бы совсем по-другому. Я считаю, что стратегия энергоснабжения не должна зависеть от везения или от какого-то одного игрока. Должно приниматься ответственное решение всеми газовыми компаниями. Например, производителями газа, как "Газпром", или транспортными компаниями, как Gascade", - подчеркнул он.