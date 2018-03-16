Шефчович доложит Европарламенту о поставках российского газа в Украину, встретится с главой "Нафтогаза"

Заместитель председателя ЕК Марош Шефчович 21 марта выступит перед Комитетом по промышленности, науке и энергетике Европейского парламента о развитии ситуации с поставками российского газа в Украину, указано в графике европейского чиновника.

Кроме того, в графике М.Шефчовича на 22 марта запланирована встреча с председателем правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

На 20 марта запланировано его выступление на встрече Северо-Атлантического совета НАТО о ситуации в энергетике.